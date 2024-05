Jeszcze tylko dziś wyborcy z niepełnosprawnością i osoby starsze mogą złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one już 9 czerwca.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głosować przez pełnomocników mogą wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat.

Jak złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się do wójta gminy (albo burmistrza lub prezydenta miasta), w której wyborca głosowałby osobiście i jest ujęty w spisie wyborców.

Zamiar głosowania przez pełnomocnika można zgłosić w urzędzie lub przez internet. Aby zrobić to przez internet, należy przygotować dane logowania do profilu zaufanego, skan lub zdjęcie zgody wyrażonej przez osobę, która będzie pełnomocnikiem oraz - w przypadku osoby z niepełnosprawnościami - skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Udzielone pełnomocnictwo można wycofać - najpóźniej 7 czerwca. Należy złożyć oświadczenie w urzędzie gminy. Można je też dostarczyć w dniu głosowania obwodowej komisji wyborczej, zanim pełnomocnik zagłosuje w naszym imieniu.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być tylko ktoś, kto sam ma prawo głosować. Nie może nim być członek obwodowej komisji wyborczej, mąż zaufania, obserwator społeczny czy też osoba kandydująca w wyborach.

Eurowybory 2024: Najważniejsze informacje

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.

By oddać w Polsce głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeba najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat. Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 21 lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.

Osobom z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w eurowyborach w Polsce, mogą głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika.