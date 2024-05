W aplikacji mObywatel 2.0 można sprawdzić swoje dane w rejestrze wyborców - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja może też przekierować nas do wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

Zdj. ilustracyjne / PATRICK PLEUL / DPA / / PAP/DPA

W aplikacji mObywatel 2.0 można sprawdzić dane w rejestrze wyborców, prawo wyborcze, a także adres lokalu wyborczego, w którym można zagłosować.

"Aplikacja przekieruje Cię także do odpowiedniego wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania, jeśli na przykład data wyborów pokrywa się z innym ważnym dla Ciebie wydarzeniem, jak uroczystość rodzinna lub wcześniej zaplanowany wyjazd. Zrobisz to także w przeglądarce internetowej na dowolnym urządzeniu (telefonie, komputerze lub tablecie) - przejdź do wniosku online" - radzi resort cyfryzacji.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą głosować obywatele i obywatelki krajów należących do Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat.