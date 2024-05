Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca. W Polsce pójdziemy do urn 9 czerwca. A kiedy zagłosują inne kraje?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Holendrzy zagłosują jako pierwsi

Wszystkie kraje UE wybiorą w sumie 720 europosłów na 5-letnią kadencję.

Najwcześniej, w czwartek 6 czerwca, zagłosują wyborcy w Holandii. W piątek 7 czerwca do urn pójdą Irlandczycy, a w sobotę 8 czerwca wybory odbędą się na Łotwie, Malcie i w Słowacji. Czesi swoich europosłów będą wybierać w piątek i sobotę (7 i 8 czerwca), a Włosi - w sobotę i niedzielę (8 i 9 czerwca).

Aż 20 państw przeprowadzi wybory do PE w niedzielę 9 czerwca. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Węgry.

Co z ciszą wyborczą?

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie nie mogą podawać oficjalnych wyników wyborów, także tych cząstkowych, do czasu zakończenia głosowania we wszystkich krajach UE. Sondaże exit polls mogą być publikowane. Unijne przepisy nie narzucają też ciszy wyborczej.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała PAP, że rozpoczynające się w czwartek 6 czerwca w niektórych krajach UE głosowanie w eurowyborach nie ma wpływu na kampanię w Polsce. Cisza wyborcza - zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego - rozpocznie się w naszym kraju na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli o północy z piątku 7 czerwca na sobotę 8 czerwca.



Eurowybory 2024: Kto może głosować w Polsce?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.

By oddać w Polsce głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeba najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat. Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 21 lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.

Osobom z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w eurowyborach w Polsce, mogą głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika.