Reporter RMF FM rozmawiał w niedzielę z polskimi kibicami, którzy przyjechali do Hamburga na mecz naszej kadry z Holandią. Są dobrej myśli, mimo braku w składzie kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. "Nasza kadra to jest kolektyw. Niepotrzebna jest gwiazda. Tu potrzebna jest drużyna. A my drużyną jesteśmy" - usłyszeli wysłannicy RMF FM od jednego z kibiców.