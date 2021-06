Doświadczeni zawodnicy i młodzi gracze, w których pokładane są wielkie nadzieje – na Euro 2020 zabraknie wielu gwiazd europejskiej piłki. Niektórym plany pokrzyżowały kontuzje, innym decyzje trenerów.

Zlatan Ibrahimovic

Po bardzo dobrych występach w klubie i ogłoszeniu powrotu do kadry w marcu 2021 roku wydawało się, że znów zobaczymy Zlatana Ibrahimovica na wielkim turnieju. Od wiosny kibice nie tylko ze Szwecji ostrzyli sobie apetyt na występ legendarnego piłkarza. Niestety, napastnik AC Milanu doznał kontuzji kolana podczas meczu ligowego z Juventusem Turyn (3:0) 9 maja. Początkowo wydawało się, że rekonwalescencja potrwa trzy tygodnie, ale kilka dni później potwierdził się znacznie mniej optymistyczny dla 39-letniego zawodnika scenariusz.

Najpierw komunikat wydał klub z Mediolanu. Podano w nim, że Ibrahimovica czeka sześć tygodni leczenia, przez co jego udział w pierwszej fazie ME stoi pod dużym znakiem zapytania. Nieco później oświadczenie opublikowała szwedzka federacja, potwierdzając, że piłkarza zabraknie w kadrze na turniej.

Rozmawiałem ze Zlatanem, który niestety przekazał mi, że ten uraz wykluczy go z udziału w Euro. To oczywiście bardzo przykra wiadomość, przede wszystkim dla niego, ale również dla nas. Mam nadzieję, że zobaczymy go znów na boisku tak szybko, jak to możliwe - zaznaczył cytowany w komunikacie szwedzkiej federacji trener "Trzech Koron" Janne Andersson.

Sergio Ramos

Hiszpańskie media największą niespodzianką powołań okrzyknęły brak w kadrze Sergio Ramosa. Obrońca, który z reprezentacją wywalczył mistrzostwo świata w 2010 roku i dwa tytuły mistrza Europy (2008, 2012) tym razem mecze najważniejszej imprezy sezonu będzie oglądał w telewizji.

Sergio praktycznie od stycznia nie gra w meczach, a także praktycznie nie trenuje - tłumaczył swoją decyzję selekcjoner kadry Hiszpanii Luis Enrique.

Ostatni sezon był trudny dla Ramosa. Zawodnik Realu Madryt zmagał się z urazem łydki, a wcześniej miał problem z łąkotką.





Ansu Fati

Kiedy we wrześniu 2020 Ansu Fati strzelił pierwszego gola dla seniorskiej reprezentacji Hiszpanii (jako najmłodszy strzelec w historii kadry Hiszpanii - przyp. RMF FM) wydawało się, że napastnik ma duże szanse, by pojechać na mistrzostwa Europy. Kolejne bramki zdobyte w barwach FC Barcelony przemawiały na jego korzyść, ale w listopadzie skrzydłowy doznał kontuzji łąkotki. Jak się okazało, był to dla niego koniec sezonu. Uznawany za największy talent z La Mansii od czasu Messiego od listopada przeszedł trzy zabiegi artroskopii kolana - ostatni w maju. Wobec tego Luis Enrique nie miał możliwości powołania go na Euro 2020.

Virgil van Dijk

Filar defensywy Liverpoolu doznał poważnej kontuzji kolana w październiku 2020 roku po faulu Jordana Pickforda z Evertonu.

Triumfator plebiscytu UEFA na najlepszego piłkarza sezonu 2018/19 w maju potwierdził, że jako zawodnik nie będzie uczestniczył w Euro 2020. Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje, z fizycznego punktu widzenia to właściwa decyzja - postanowiłem nie jechać na mistrzostwa Europy i rozpocząć ostatnią fazę rehabilitacji podczas przerwy między sezonami - powiedział van Dijk, cytowany na oficjalnej stronie internetowej swojego klubu, Liverpoolu.

Uważany za jednego z najlepszych defensorów na świecie Holender ma 29 lat, a wciąż nie zagrał na dużym międzynarodowym turnieju.

Na początku czerwca dziennik "The Mirror" podał sensacyjną informację, że van Dijk pojedzie na mistrzostwa Euro 2020 jako nieoficjalny członek sztabu holenderskiego zespołu i będzie mentalnie wspierał swoich kolegów.

Donny van de Beek

Brak Virgila van Dijka to nie jedyny problem szkoleniowca reprezentacji Holandii Franka de Boera. W czerwcu i lipcu na europejskich stadionach nie zobaczymy Donny’ego van de Beeka.

Informację o absencji 24-letniego pomocnika Manchesteru United przekazała holenderska federacja (KNVB). Nie podano żadnych szczegółów dotyczących kontuzji, ale - jak poinformowano - badania wykazały, że van de Beek nie zdąży wrócić na czas do zdrowia.

Trent Alexander-Arnold

Piłkarze Liverpoolu w ostatnich miesiącach mogą narzekać na nadmiar pecha. O wyjątkowym niefarcie może mówić 22-letni obrońca "The Reds" - Trent Alexander-Arnold. Jeszcze niedawno 22-latek cieszył się z powołania do szerokiego składu Anglii na mistrzostwa Europy, a już pod koniec sparingu z Austrią musiał opuścić boisko ze względu na kontuzję. Późniejsze badania potwierdziły, że uraz uda jest na tyle poważny, że wykluczy go z mistrzostw Starego Kontynentu.

"22-letni piłkarz jak najszybciej rozpocznie program rehabilitacyjny, który ma umożliwić mu udział w przygotowaniach ‘The Reds’ do sezonu 2021/22" - napisano w komunikacie Liverpoolu.





Mason Greenwood

Szansę na pierwszą wielką imprezę w swojej karierze stracił Mason Greenwood. Piłkarz Manchesteru ma problemy ze zdrowiem. "Mason Greenwood wycofał się z szerokiej kadry reprezentacji Anglii, aby w pełni wyleczyć kontuzję. Ten sam uraz nie pozwolił mu wziąć udziału w marcowej części Euro U-21" - poinformował Manchester United.

Zawodnik w Manchesterze przygotowuje się do kolejnego sezonu.

Greenwood w barwach "Czerwonych Diabłów" zagrał 52 spotkania. Zdobył 12 bramek i miał sześć asyst.





Dominik Szoboszlai

Zawiedzeni mogą być węgierscy kibice, którzy spodziewali się, że na mistrzostwach Europy zobaczą w akcji największy talent tamtejszego futbolu. Dominik Szoboszlai, którego gol w meczu z Islandią zapewnił drużynie awans, nie wrócił do formy po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

Zaledwie 20-letni Szoboszlai przeszedł zimą z FC Salzburg do RB Lipsk, ale w ekipie wicemistrza Niemiec nie rozegrał jeszcze żadnego meczu.

Kenny McLean

Po 25 latach przerwy Szkocja wystąpi w turnieju finałowym mistrzostw Europy, ale zabraknie w nim jednego z bohaterów eliminacji - Kenny’ego McLeana.

Pomocnik w ostatnim spotkaniu ligowym - z Barnsley (2:2) w pierwszej lidze angielskiej - doznał poważnego urazu kolana i będzie pauzował kilka miesięcy. Zawodnik znacznie uszkodził więzadło poboczne przyśrodkowe w prawym kolanie. Jestem zdruzgotany, ale będę wspierać chłopaków na odległość - przyznał Szkot.

McLean wykorzystywał decydujące rzuty karne w meczach barażowych z Izraelem i Serbią.

Wideo youtube





Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek / Andrzej Grygiel / PAP

Problemy pojawiły się również w reprezentacji Polski. Paulo Sousa na początku pracy z reprezentacją cieszył się, że będzie miał do dyspozycji taki dobrych napastników jak Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik czy Krzysztof Piątek. Los jednak sprawił, że Portugalczyk nie będzie mógł skorzystać z dwóch ostatnich ofensywnych graczy.

25-letni Piątek nabawił się urazu po jednym z powietrznych pojedynków w drugiej połowie spotkania ligowego z Schalke 04 Gelsenkirchen (2:1). Dokładniejsze badania wykazały, że doznał złamania kostki. Konieczna okazała się operacja.

W sezonie 2020/21 Piątek wystąpił w 32 meczach Herthy, w których uzyskał siedem bramek. W biało-czerwonych barwach zagrał w trzech marcowych meczach inaugurujących kwalifikacje mistrzostw świata 2022. Zdobył w nich jednego gola - w Budapeszcie z Węgrami (3:3).

Decyzja o tym, że Arkadiusz Milik nie pojedzie na mistrzostwa Europy zapadła jeszcze przed meczem towarzyskim z Islandią. Napastnika wykluczył urazu lewego kolana.



Milik nabawił się kontuzji ostatniego meczu ligowego. Mimo to był na zgrupowaniu. Przez większość czasu ćwiczył indywidualnie.

Testem dla zawodnika był trening, który odbył się 7 czerwca. "Objawy, które odczuwał podczas zajęć oraz dodatkowe badania przeprowadzone po nich potwierdziły, że uraz nadal nie pozwala piłkarzowi w pełni trenować ani rozgrywać meczów" - poinformował w komunikacie PZPN.

Wcześniej kontuzje wyeliminowały z Euro Jacka Góralskiego, Krystiana Bielika i Arkadiusza Rece.