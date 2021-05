Po roku opóźnienia w związku pandemią, Euro 2020 w końcu może wystartować. Zanim piłkarze wybiegną na murawy stadionów, warto się dowiedzieć na jakich zasadach, kiedy i gdzie odbędzie się turniej, którego stawką jest mistrzostwo Europy. Najważniejsze informacje zebraliśmy w artykule.

Terminarz Euro 2020

Miasta-gospodarze Euro 2020

Kto awansował na Euro 2020?

Mecze reprezentacji Polski na Euro 2020

Euro 2020 podział na grupy

Format turnieju Euro 2020

Kibice na Euro 2020

Gdzie oglądać mecze Euro 2020?

Maskotka Euro 2020

Turniej Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca. Faza grupowa potrwa do 23 czerwca. Już trzy dni później rozpocznie się faza pucharowa - od 1/8 finału. Ćwierćfinały zostaną rozegrane 2 i 3 lipca. Półfinały zobaczymy 6 i 7 lipca, a nowy mistrz Europy zostanie wyłoniony 11 lipca.

Pierwszy raz w historii turnieju, Euro 2020 zostanie rozegrane w 11 państwach. Początkowo wśród miast-gospodarzy był Dublin i Bilbao - w tych miastach swoje mecze miała rozegrać reprezentacja Polski - ale ani Irlandczycy, ani Baskowie ze względu na pandemię, nie byli w stanie zapewnić udziału kibiców, więc UEFA zdecydowała o zmianie.

Ostatecznie zdecydowano, że mecze Euro 2020 odbędą się w: Londynie (Wembley), Sankt Petersburgu (Stadion Kriestowskij), Baku (Stadion Olimpijski), Monachium (Allianz Arena), Rzymie (Stadio Olimpico), Amsterdamie (Johan Cruijff Arena), Bukareszcie (Stadionul Național), Kopenhadze (Parken), Budapeszcie (Puskas Arena), Szkocji (Hampden Park) i Sewilli (Estadio La Cruja).

Mecz otwarcia odbędzie się w Rzymie 11 czerwca. Finał zostanie rozegrany w Londynie 11 lipca.

Kto awansował na Euro 2020?

W kwalifikacjach do mistrzostw Europy wzięło udział 55 reprezentacji narodowych. Podzielono je na 10 grup: 5 liczących po 5 zespołów i 5 liczących po 6 zespołów. Na Euro 2020 awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Pozostałą czwórkę wyłoniono w barażach.

Na Euro 2020 zagrają: Anglia, Ukraina, Niemcy, Szwajcaria, Chorwacja, Hiszpania, Polska, Francja, Belgia, Włochy, Czechy, Portugalia, Holandia, Dania, Walia, Szwecja, Austria, Turcja, Rosja, Finlandia, Węgry (awans z baraży), Słowacja (awans z baraży), Szkocja (awans z baraży) i Macedonia Północna (awans z baraży).

Euro 2020 podział na grupy

Uczestników Euro 2020 podzielono na sześć grup. Oto zestawienie reprezentacji.

Grupa A

Dania

Finlandia

Belgia

Rosja

Grupa B

Holandia

Ukraina

Austria

Macedonia Północna

Grupa D

Anglia

Chorwacja

Szkocja

Czechy

Grupa E

Hiszpania

Szwecja

Polska

Słowacja

Grupa F

Węgry

Portugalia

Francja

Niemcy

Mecze reprezentacji Polski na Euro 2020

Kadra Paulo Sousy rozpocznie turniej mistrzostw Europy od spotkania ze Słowacją w Sankt Petersburgu 14 czerwca. Później zmierzy się z Hiszpanią w Sewilli, a na koniec fazy grupowej zagra ze Szwecją również w Petersburgu.

Polska - Słowacja 14 czerwca 2021 r., godz: 18:00

Hiszpania - Polska 19 czerwca 2021 r., godz. 21:00

Szwecja - Polska 23 czerwca 2021 r., godz. 18:00

Format rozgrywek

Pierwszym etapem turnieju będzie faza grupowa. Za zwycięstwo będą przyznawane trzy punkty, za remis jeden punkt. Do kolejnej fazy awansują zwycięzcy grup, wszystkie drużyny z drugich miejsc i cztery najlepsze drużyny wśród zespołów, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach.

O awansie do 1/8 turnieju będzie decydować suma zdobytych punktów. Jeżeli zdarzy się, że dwie lub więcej drużyn uzyskają taką samą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów, to o promocji do kolejnego etapu turnieju będzie decydować kolejno: większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy drużynami, lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach pomiędzy drużynami, większa liczba bramek zdobytych pomiędzy tymi drużynami, lepszy bilans zdobytych i straconych bramek w meczach w grupie, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w grupie, klasyfikacja Fair Play turnieju finałowego, pozycja w rankingu reprezentacji UEFA.

Kibice na Euro 2020

UEFA nie chciała organizować turnieju bez udziału kibiców. Stąd wykluczenie z grona gospodarzy Dublina i Bilbao, które nie były pewne czy wpuszczą kibiców na stadiony.

Z informacji przedstawionej na stronie Europejskiej Unii Piłkarskiej wynika, że na stadionach w Sankt Petersburgu i Baku kibice zajmą 50 proc. dostępnych miejsc. Węgrzy chcą, by na Puskas Arena trybuny były wypełnione w 100 procentach. W Amsterdamie, Bukareszcie, Kopenhadze, Glasgow, Rzymie i Sewilli trybuny zapełnią się w 25-33 proc. Kibice na Wembely zasiądą co najmniej na ¼ miejsc. 14500 kibiców ma się pojawić w Monachium.

Gdzie oglądać mecze Euro 2020?

W Polsce prawa do transmisji meczów Euro 2020 wykupiła Telewizja Polska. TVP pokaże wszystkie mecze turnieju.

Maskotka Euro 2020

Oficjalną maskotką turnieju jest Skillzy - postać inspirowana piłką uliczną i freestylem.

Ambasadorami Euro 2020 zostali Liv Cooke i Tobias Becs.



Oficjalna piosenka Euro 2020

Jak każdy turniej, również UEFA Euro 2020 ma oficjalną piosenkę. Utwór "We Are The People" stworzyli Bono i The Edge z U2 oraz DJ Martin Garrix.