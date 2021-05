Trener reprezentacji Holandii Frank de Boer ogłosił 26-osobową listę piłkarzy powołanych na mistrzostwa Europy, skreślając z szerokiej kadry ośmiu zawodników. Ze składu wypadł m.in. napastnik Tottenhamu Steven Bergwijn.

Frank de Boer ogłosił skład reprezentacji Holandii na Euro 2020 / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Wstępna selekcja w kadrze "Pomarańczowych" została dokonana już na początku maja, a teraz selekcjoner skrócił listę do wymaganych 26 nazwisk.

Miejsce na Euro straciło ośmiu piłkarzy, m.in. Bergwijn, który w minionym sezonie niezbyt często grał w Tottenhamie. Szansę z graczy ofensywnych otrzyma natomiast np. debiutant Cody Gakpo z PSV Eindhoven.

To nie jest dla mnie ciężkie jako dla selekcjonera. Natomiast na poziomie osobistym zawsze jest to trudne - powiedział De Boer o rezygnacji z ośmiu piłkarzy.



Pozostała siódemka "skreślonych" to: Marco Bizot, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St Juste, Kenny Tete i Tonny Vilhena.



De Boer przyznał, że zadzwonił do wszystkich pominiętych przed środowym ogłoszeniem listy.



W takich momentach chce się przekazać złe wieści tak delikatnie, jak to tylko możliwe - dodał.



W kadrze pozostał natomiast niespełna 20-letni obrońca Ajaksu Amsterdam Jurriem Timber, jeszcze bez debiutu w reprezentacji.



Już wcześniej było wiadomo, że z powodu kontuzji zabraknie uznawanego przez wielu fachowców za najlepszego obrońcę w Europie - Virgila van Dijka.



Holendrzy trafili do grupy C, w której zmierzą się z Ukrainą, Austrią i Macedonią Północną.



Z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż dotychczas. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23).



Ostateczną listę należy podać do północy 1 czerwca. W przypadku kontuzji w trakcie mistrzostw Europy jednego z trzech bramkarzy będzie możliwość powołania dodatkowego golkipera.





Kadra Holandii na Euro 2020:

Bramkarze: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam).



Obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus Turyn), Stefan de Vrij (Inter Mediolan), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Jurriem Timber (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar).



Pomocnicy: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool).



Napastnicy: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Quincy Promes (Spartak Moscow), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).