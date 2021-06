Badanie rezonansem magnetycznym pokazało, że Jakub Moder ma lekki uraz kolana. We wtorek prawdopodobnie nie weźmie udziału w treningu reprezentacji. Jego występ w meczu ze Szwecją stoi pod znakiem zapytania.

Reprezentant Hiszpanii Gerard Moreno i Jakub Moder w trakcie meczu Hiszpania - Polska / Adam Warżawa / PAP

Jakub Moder nie wziął dziś udziału w treningu reprezentacji Polski. Jakub odczuwa skutki meczu z Hiszpanią - ma spuchnięte kolano i odczuwa w nim ból - poinformował team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski.

Wczorajsze badanie USG nic nie wykazało. Dziś piłkarz został przebadany rezonansem magnetycznym. Okazało się, że pomocnik ma lekki uraz kolana. Zawodnik Brighton & Hove Albion najprawdopodobniej nie weźmie udziału w jutrzejszym treningu.

Moder ma pracować z fizjoterapeutami, którzy będą robić wszystko, by przygotować go do gry w meczu ze Szwecją. Decyzja o tym, czy Jakub Moder wystąpi w ostatnim meczu grupowym naszej kadry na Euro 2020, zapadnie tuż przed środowym spotkaniem.

Bednarek trenował z zespołem, Fabiański "w połowie drogi wychodzenia z kontuzji"

Na dzisiejszym treningu reprezentacji pojawił się za to środkowy obrońca Jan Bednarek, który z powodu kontuzji zszedł z boiska w meczu z Hiszpanią w 85. minucie.

Janek ma ten sam uraz, który towarzyszył mu przed meczem ze Słowacją, dlatego wiemy jak z nim postępować. Mamy przygotowany plan, który nie odbiega od tego, jaki przeszedł przed inauguracyjnym spotkaniem. Zresztą Bednarek podkreśla, że nie wyobraża sobie, aby w środę nie pojawił się na murawie. W jego przypadku ambicja może odegrać decydującą rolę, bo nastawienie mentalne jest najważniejsze. Na ten moment nie ma raczej ryzyka, że go zabraknie, ale ostateczną decyzję podejmie trener i sztab medyczny - stwierdził Kwiatkowski.

Nie w pełni sił jest natomiast bramkarz Łukasz Fabiański, który nabawił się urazu mięśniowego na rozgrzewce przed meczem ze Słowacją.

Łukasz miał powtórzone w niedzielę badanie i jest w połowie drogi wychodzenia z kontuzji, ale jeśli miałby zagrać, to dopiero w 1/8 finału. Mamy jednak dobrych golkiperów, a pierwszy jest Szczęsny. W spotkaniu z Hiszpanią Wojtek sporo ryzykował i mówił, że przez dłuższy czas po swojej szalonej interwencji i uderzeniu w głowę był zamroczony. Kiedy prowadziłem go na wywiad do Telewizji Polskiej, nie ukrywał, że odczuwa lekkie zawroty głowy. Heroizm w jego przypadku był wielki - podsumował.

Kadrowicze do Sankt Petersburga wylecą we wtorek po południu. Wcześniej czeka ich jeszcze oficjalny przedmeczowy trening, który odbędzie się w Gdańsku.

Konferencja prasowa przed meczem ze Szwecją odbędzie się we wtorek po godzinie 19.