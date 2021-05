Piłkarze reprezentacji Polski w ramach treningu rozegrali wewnętrzny sparing podczas zgrupowania w Opalecicy. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a nie wystąpili w nim. m.in. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Kamil Piątkowski przyznał, że treningi w kadrze przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy to dla niego duży przeskok, porównując z ekstraklasą. "Staram się dostosować i myślę, ze fizycznie wygląda to coraz lepiej" - ocenił.

Zieliński w piątek wieczorem opuścił zgrupowanie i wyjechał do małżonki, która spodziewała się dziecka . Jak poinformował w sobotę przedpołudniem portal "Łączy nas piłka", państwo Zielińscy zostali właśnie rodzicami. Zieliński do kadry ma wrócić 2 czerwca, już po meczu towarzyskim z Rosją.

Przed południem kadrowicze rozegrali wewnętrzy sparing. Sztab szkoleniowy podzielił ich na dwa zespoły, grano 3x20 minut, przy czym trzecia tercja rozgrywana była na zmniejszonym boisku i przy zmniejszonej liczbie zawodników (po ośmiu w polu). Gra mocno była podporządkowana ustaleniom taktycznym, więc brakowało spektakularnych akcji i przede wszystkim bramek. W trakcie spotkania urazu doznał Kacper Kozłowski, który musiał skorzystać z pomocy medycznej i przedwcześnie opuścił boisko.



W grze wewnętrznej nie wzięli udziału Paweł Dawidowicz oraz Maciej Rybus, którzy z powodu niegroźnych kontuzji mięśniowych wciąż trenują indywidualnie.



Popołudniu kadrowicze będą odpoczywać. Wśród wieczornych rozgrywek wymienia się oglądanie finału Ligi Mistrzów Manchester City - Chelsea Londyn lub koncert zespołu Golec uOrkiestra.

"Każdy z nas daje z siebie sto procent, żeby iść dalej"

To dla mnie duży przeskok, jeżeli chodzi o kwestie fizyczne, szybkość gry. Nie mieliśmy zbyt dużo wolnego czasu po lidze. Staram się do tego dostosować i myślę, że fizycznie to wygląda coraz lepiej. Każdy z nas daje z siebie sto procent, żeby iść dalej. Jeżeli chodzi o mentalność, czuję się bardzo dobrze i pewnie na boisku - komentował Kamil Piątkowski podczas konferencji prasowej. Niespełna 21-letni piłkarz ma za sobą bardzo udany sezon, nagrodą jest powołanie do kadry na Euro.

Pierwszy mecz Polacy zagrają 14 czerwca

Zgrupowanie w Wielkopolsce potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - we wtorek z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.



9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.



Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.