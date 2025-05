Czwartek jest trzecim dniem egzaminu ósmoklasisty 2025 i będzie to egzamin z języka obcego nowożytnego, w tym z języka angielskiego. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z matematyki, a przedwczoraj z języka polskiego. W tym artykule opublikujemy arkusze CKE oraz rozwiązania zadań z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.

W tym miejscu, po zakończeniu egzaminów, opublikujemy arkusze CKE oraz rozwiązania zadań z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.

Język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego skupia się na sprawdzeniu kompetencji językowych w pięciu kluczowych kategoriach: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

Każda z tych kategorii zawiera określoną liczbę zadań, które łącznie dają maksymalną liczbę 55 punktów do zdobycia. Na wykonanie wszystkich zadań będą mieli 110 minut.

Zadania z rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych mają na celu ocenę zdolności uczniów do interpretacji i zrozumienia języka w kontekście codziennym i akademickim. Z kolei sekcja dotycząca znajomości funkcji językowych oraz środków językowych skupia się na gramatyce, leksyce oraz strukturach językowych, które są fundamentem dla płynnej i poprawnej komunikacji.

Wypowiedź pisemna wymaga stworzenia tekstu o długości od 50 do 120 słów, jest testem umiejętności twórczych i syntetycznych uczniów, pozwalającym na ocenę ich zdolności do samodzielnego posługiwania się językiem angielskim.

Czego spodziewać się na egzaminie z języka angielskiego?

Materiał wymagany na egzaminie obejmuje szeroki zakres tematów, od codziennego życia, przez kulturę, zdrowie, aż po naukę i technikę. Uczniowie muszą wykazać się znajomością podstawowych narzędzi językowych, takich jak zasady gramatyczne, leksykalne, fonetyczne i ortograficzne.

Oczekuje się od nich m.in. znajomości czasów gramatycznych (np. Present Simple, Past Simple, Future Simple), trybu rozkazującego, a także umiejętności stosowania czasowników złożonych, przymiotników i ich stopniowania, zaimków oraz przyimków. Ponadto arkusz egzaminacyjny zawiera zadania dotyczące zdań złożonych, strony biernej oraz konstrukcji bezokolicznikowych i gerundialnych.

Egzamin ósmoklasisty 2025: Kiedy wyniki?

Informacje o wynikach - w formie zaświadczeń lub szczegółowych raportów - zostaną przekazane do szkół przez komisje okręgowe najpóźniej do 4 lipca. Tego samego dnia uczniowie indywidualnie poznają swoje wyniki, a także ogłoszone zostaną ogólnopolskie dane podsumowujące tegoroczny egzamin ósmoklasisty.

Zaraz po egzaminie na naszej stronie rmf24.pl opublikujemy arkusze CKE.

To egzamin obowiązkowy

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów - obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w dniach 13-15 maja, to będzie go pisał w terminie dodatkowym: od 10 do 12 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.