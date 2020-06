Na rok przed upływem terminu 3,6 mln obywateli państw Unii Europejskiej, w tym prawie 700 tys. Polaków, złożyło wniosek o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii - powiedział Kevin Foster, brytyjski wiceminister spraw wewnętrznych nadzorujący ten proces.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Uzyskanie okresu statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled status) jest konieczne, by można było pozostać w Wielkiej Brytanii po upływie okresu przejściowego po brexicie. Wnioski takie można składać do 30 czerwca 2021 r.



"Otrzymaliśmy ponad 3,6 mln wniosków o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status, z czego w przypadku 3,3 mln został on już przyznany. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że prawie 700 tys. Polaków złożyło takie wnioski. Na rok przed upływem terminu jesteśmy naprawdę zadowoleni z tych liczb" - mówił Foster. Podkreślił, że Polacy są największą grupą osób, które złożyły takie wnioski.



To oznacza, że w ciągu ostatniego półrocza nastąpił znaczący wzrost liczby złożonych aplikacji, bo według stanu na koniec 2019 r. było ich 2,8 mln, z czego ponad 500 tys. od obywateli polskich. "Widzieliśmy zwiększone zainteresowanie w okolicach terminu brexitu, co jest zrozumiałe, bo było dużo o tym w mediach, a także dlatego, że stało się jasne, że naprawdę wychodzimy z UE; nadal jednak otrzymujemy kilka tysięcy aplikacji dziennie, także w czasie epidemii Covid-19, bo zdecydowana większość osób składa je za pomocą aplikacji" - powiedział.



Jak dodał, cały czas urzędy oferują wsparcie osobom, które z jakichś powodów składają wnioski w formie papierowej, choć jest to znikoma mniejszość, bo składanie wniosków online jest bardzo prostym procesem.



Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w 2019 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 3,7 mln osób z obywatelstwem państw UE, w tym 900 tys. osób z obywatelstwem polskim. To oznacza, że wnioski o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status złożyła pewna liczba osób, które faktycznie nie mieszkają w Wielkiej Brytanii.



Zdaniem Fostera nie świadczy to, że podejście władz jest zbyt liberalne. "Honorujemy nasze zobowiązania wynikające z umowy o wyjściu z UE. Do końca roku jest swoboda przepływu osób z UE i każdy obywatel UE może przyjechać i zamieszkać Wielkiej Brytanii i złożyć taki wniosek" - mówi. Przypomniał jednak, że w takim przypadku będzie to wniosek o tymczasowy status osoby osiedlonej, bo warunkiem uzyskania statusu osoby osiedlonej jest pięcioletni pobyt w Wielkiej Brytanii.



Foster nie chciał spekulować na temat liczby osób, która złoży takie wnioski do końca czerwca 2021 r. "Na początku niektórzy mówili, że 3 mln to jest cel, do którego powinniśmy dążyć, a teraz jest tych wniosków znacznie więcej. Naszym celem jest, by każdy, kto jest do tego uprawniony, wiedział, jak to zrobić, mógł to zrobić, a jeśli potrzebuje wsparcia, by je otrzymał" - podkreślił.



Jak mówił, trudno przewidywać, ile osób z tych, które złożyły wniosek, ostatecznie pozostanie w Wielkiej Brytanii. "Skoro uruchomiliśmy taką możliwość, to chcemy, by te osoby pozostały, ale wiadomo, że są różne sytuacje i niektóre osoby przyjeżdżają, by popracować parę lat, a później zamierzają wrócić do Polski lub gdzieś indziej. Ale naszym celem jest to, by wszyscy mieli uregulowany status" - wyjaśnił Foster.