Brytyjska Izba Gmin poparła w głosowaniu projekt ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, które przyjęcie jest niezbędne do uporządkowanego brexitu 31 stycznia.

Posłowie Izby Gmin ogłaszają wyniki głosowania / UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / PAP/EPA

Za przyjęciem ustawy głosowało 330 posłów, przeciwnych było 231.

Projekt ustawy trafi teraz do Izby Lordów, która teoretycznie może wprowadzić do niego poprawki, jednak Izba Gmin będzie mogła je odrzucić.

Wczoraj premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Szef rządu zapewnił ją, że jego kraj nie będzie chciał przedłużenia okresu przejściowego. Premier jasno zakomunikował, że Zjednoczone Królestwo nie przedłuży okresu implementacji (tak w Wielkiej Brytanii nazywany jest okres przejściowy - PAP) poza 31 grudnia 2020 roku i że żadne przyszłe partnerstwo nie może wiązać się z jakimkolwiek dostosowaniem lub jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - poinformowało biuro prasowe Johnsona.



Johnson powiedział też, że Wielka Brytania jest gotowa do tego, by zacząć negocjacje nad nową umową handlową tak szybko, jak to możliwe po wyjściu z UE.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku.