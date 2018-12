Na Rynku Głównym w Krakowie trwa największa w Polsce wigilia dla bezdomnych, ubogich, samotnych i potrzebujących. Na tych, którzy przyjdą w niedzielę na Rynek, czeka 50 tysięcy posiłków. Jak zapewniają organizatorzy, nikt nie będzie dziś głodny. Potrzebujący dostaną również paczki. Dla tych którzy potrzebują pomocy medycznej, ustawiono specjalne namioty, w których dyżurują specjaliści.

Już przed godziną 11 na wigilijne dania czekało kilkaset osób. W wigilijnym "menu" znalazły się m.in. pierogi, barszcz, czy postny bigos. To z jednej strony radość że można pomóc, a z drugiej smutek, że wciąż trzeba pomagać - mówi restaurator Jan Kościuszko, pomysłodawca i organizator wigilii dla potrzebujących. Każdy może także przynieść własne paczki z żywnością, które trafią do potrzebujących.

Kolejki, ustawiały się też do namiotów, gdzie czekał zespół specjalistów złożonych z lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Wykonujemy badanie USG, EKG, wykonujemy też podstawową diagnostykę: glikemia, ciśnienie, waga. Są też konsultacje kardiologiczna, internistyczna, stomatologiczna - powiedział reporterowi RMF FM Markowi Wiosło Bartosz Pogan z Maltańskiej Służby Medycznej.

Jakby człowiek nie potrzebował, to by nie przychodził. Pracuję na pół etatu, mam 700 zł. Z czego żyć? Są ludzie biedni i potrzebujący. Chwała dla wszystkich, którzy organizują to spotkanie - powiedziała pani Ania z Krakowa.



"Podaruj ciepło - akcja Rękawiczka"

W tym roku wigilii w Krakowie towarzyszy akcja charytatywna "Podaruj ciepło - akcja Rękawiczka", którą zainicjowali krakowscy licealiści z V LO im. A. Witkowskiego. Celem przedsięwzięcia jest zebranie jak największej ilości rękawiczek damskich i męskich, które zostaną rozdane potrzebującym podczas wigilii na Rynku Głównym. Jak podkreślają organizatorzy, akcja ma wymiar symboliczny: Chcemy, by ten drobny gest pomógł w propagowaniu bezinteresownej pomocy i uwrażliwił młodzież na problem ubóstwa czy bezdomności.

