Warszawa - jest kolejnym przystankiem na drodze naszego choinkowego, świątecznego konwoju. Od godziny 11 czekamy na Was przy dworcu Warszawa- Śródmieście. Naszą gwiazdą w stolicy będzie Margaret.

Czas oczekiwania na świąteczne drzewko, będziemy Wam umilać m.in. słodkościami. Do każdej choinki będziemy dodawać wielopaki z gumami Mamba. Będziemy też mieć dla Was żółto-niebieskie bombki oraz świąteczne pierniki.

Przygotowaliśmy dla Was również konkursy. Chętni będą mogli zrobić sobie zdjęcie w fotobudce.

Świąteczne karaoke

W każdym z miast które odwiedzimy w ramach naszego świątecznego, choinkowego konwoju, szukamy też muzycznych talentów.



Do śpiewania kolęd i pastorałek zapraszamy małych i dużych, duety i tercety, a także całe zespoły.



23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, ruszy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd w Wigilię o godzinie 17 w RMF FM. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!



A tak było we wtorek w Olsztynie!

Choinki pod choinkę od RMF FM w Olsztynie Jacek Skóra /RMF FM