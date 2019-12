W ramach naszej akcji "Choinki pod choinkę" odwiedziliśmy 12 miast. W każdym z nich zachęcaliśmy Was do radosnego kolędowania. Nasze choinkowe jury wyróżniało najpiękniejsze wykonanie z danego miasta. W ten sposób zebraliśmy 12 wyjątkowych kolęd. Teraz od Was zależy, która z nich otworzy w Wigilię Wieczór Kolęd w RMF FM. Głosujcie w naszej sondzie!

