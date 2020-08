Zamiast dziesiątek tysięcy na wiecu poparcia Aleksandra Łukaszenki w Mińsku pojawiło się kilka tysięcy osób - siłą zwożonych autokarami z całego kraju. Od 12:00 czasu lokalnego trwa pierwsza manifestacja wsparcia dla władzy.

Alaksandr Łukaszenka. Zdjęcie ilustracyjne / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Manifestacja na razie przebiega skromnie. Są traktory, ciężarówki, czołgi. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, sporo zwiezionych osób uciekło. Innych pilnują tajniacy. Ci którzy przyszli skandują: "Tak Łukaszenka". Ale to niewielka grupa w porównaniu z dotychczasowymi protestami opozycji.









Marsz przeciwników reżimu po południu

Sprzeciwiający się polityce Łukaszenki obywatele Białorusi też przygotowują się do marszu. Rozsyłają sobie przez internet apel o pojawienie się, w którym w możemy przeczytać: "Przez cały tydzień Białorusini z całego kraju wychodzą na ulicę w prostym celu: by bronić swoich praw. Skala działań solidarnościowych osiągnęła precedensową skalę. Ludzie wychodzili na ulicę nawet w wioskach gdzie mieszka 50 osób. Ale najważniejszym dniem jest 16 sierpnia. Dziś musimy wyruszyć na decydujący pokojowy marsz i pokazać dyktatorowi oraz światu czego chcemy. Nadszedł czas".



Hitem opozycyjnego białoruskiego internetu i wielką reklamą dzisiejszego antyreżimowego protestu jest to nagranie amerykańskiego aktora i karateki - legendarnego Chucka Norrisa skierowane wprost do Aleksandra Łukaszenki.



"Mam krótką wiadomość dla Saszy Łukaszenki. Sasza, wiesz, że gdy kroję cebulę, to nie ja płaczę, tylko cebula płacze. Jeśli nie zmienisz postawy, to przyjadę do jednej z twoich rezydencji i sprawię, że Ty będziesz płakał".