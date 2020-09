Do wysłania na Białoruś misji obserwacyjnej w obronie mediów wezwali Organizację Narodów Zjednoczonych białoruska noblistka Swiatłana Aleksijewicz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Białorusi Andrei Bastunets i sekretarz generalny organizacji "Reporterzy bez Granic" Christophe Deloire. "Wolność prasy to ta, która umożliwia istnienie wolności wszystkich innych" - podkreślili we wspólnym apelu, opublikowanym na łamach francuskiego dziennika "Le Monde".

