Na ulice Mińska znów wyszli demonstranci, by zaprotestować przeciwko wynikom niedzielnych wyborów prezydenckich na Białorusi. Milicja kolejny raz brutalnie pacyfikuje protesty. W kraju nie ma Swiatłany Cichanouskiej, głównej rywalki Aleksandra Łukaszenki.

Milicja na miejscu, gdzie zginął jeden z protestujących / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

Agencja TASS i Telewizja Biełsat poinformowały, że w dzielnicy Uruczcza na zachodzie Mińska milicja użyła granatów hukowych do rozpędzenia manifestacji, w której udział wzięło ok. 500 osób.

TASS podaje również, że grupa niezidentyfikowanych mężczyzn zaatakowała dziennikarzy rosyjskiej redakcji BBC w Mińsku. "Grupa mężczyzn w czarnych mundurach bez znaków rozpoznawczych zbliżyła się do dziennikarzy. Jeden z nich zażądał pokazania akredytacji, a potem zerwał kartę akredytacyjną z szyi korespondenta, wyrwał mu aparat z rąk i próbował go zniszczyć" - informuje BBC. Dziennikarze nie zostali zatrzymani.



Wcześniej we wtorek resort zdrowia Białorusi podał, że w szpitalach przebywa ponad 200 osób, poszkodowanych podczas akcji protestu po niedzielnych wyborach. Stan kilku osób wymagał przeprowadzenia operacji.

Unia Europejska wyśle przedstawiciela do bezpośrednich negocjacji na Białorusi?

Unia Europejska rozważy możliwość wysłania przedstawiciela do bezpośrednich negocjacji z władzami Białorusi - poinformował prezydent Litwy Gitanas Nauseda po rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jednocześnie zadeklarował gotowość Litwy do podjęcia się roli mediatora w rozwiązywaniu kryzysu na Białorusi.



Michel obiecał rozważyć "możliwość wysłania przedstawiciela UE do bezpośrednich negocjacji z władzami Białorusi, zorganizowania konferencji ministerialnej wysokiego szczebla, a także, jako alternatywy, zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej poświęconego sytuacji na Białorusi" - czytamy w komunikacie urzędu prezydenta Litwy, który cytuje Nausedę.



Prezydent podkreślił, że "nie mamy zbyt dużo czasu i konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań, które pozwolą zapanować nad procesem".



"Litwa jest gotowa do podjęcia się roli mediatora w tym procesie" - przekazał Nauseda. Podkreślił, że "zobowiązuje nas do tego nasza historyczna bliskość, nasze sąsiedztwo i fakt, że faktycznie daliśmy schronienie liderom opozycji".