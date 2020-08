Dziś na Białorusi szykuje się wielka rywalizacja na marsze. Pierwszy raz od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów Alaksandr Łukaszenka spróbuje pokazać, że on też ma zwolenników.

Maski Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina, które można kupić w Petersburgu / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Łukaszenka organizuje własny marsz i wiec poparcia. W samo południe w Mińsku ma się odbyć masówką. Słychać, że wezwania do stawienia się zostały wysłane do wszystkich żołnierzy, którzy mieliby przyjść w cywilu, do robotników w fabrykach. To rzeczywiście może pokazać ile osób dyktator trzyma w garści.

Z Homla - na wschodzie Białorusi, do Mińska ekspresówką M5 jedzie właśnie konwój autobusów na wiec poparcia Łukaszenki. "23, 24, 25 autokarów" - tak wyliczają kierowcy mijający tę kolumnę. To robotnicy z fabryk w Homlu, którzy - jak pod groźbą zwolnienia z pracy dostali nakaz pojawienia się na manifestacji popierającej dyktatora. Pierwszej od czasu zeszłotygodniowych wyborów.

Z drugiej strony... sprzeciwiający się mu ludzie chcą zorganizować własną - tym razem największą w historii - anty-reżimową manifestację. O godzinie 14 na ulicach białoruskich miast mają pojawić się jego przeciwnicy.

Sprzeciwiający się władzy rozsyłają sobie przez internet apel o pojawienie się, w którym w możemy przeczytać: "Przez cały tydzień Białorusini z całego kraju wychodzą na ulicę w prostym celu: by bronić swoich praw. Skala działań solidarnościowych osiągnęła precedensową skalę. Ludzie wychodzili na ulicę nawet w wioskach gdzie mieszka 50 osób. Ale najważniejszym dniem jest 16 sierpnia. Dziś musimy wyruszyć na decydujący pokojowy marsz i pokazać dyktatorowi oraz światu czego chcemy. Nadszedł czas".

Protestujący chcą, żeby dziś w końcu doszło do przełomu.

Dyplomaci przechodzą na stronę opozycji

Coraz więcej urzędników państwowych przechodzi na stronę opozycji. Ostatnim z nich jest białoruski ambasador na Słowacji Igor Leszczenja. Dyplomata ogłosił, że "stoi solidarnie razem z tymi, którzy wyszli na ulice białoruskich miast i pokojowo demonstrują. Ich głos musi być słyszany".



Z kolei ambasada Białorusi w Sztokholmie zdjęła z masztu obecną - wprowadzoną przez Łukaszenkę flagę kraju i wciągnęła biało-czerwono-białą flagę sprzed 1995 roku, która jest symbolem opozycji.



Wsparcie dla opozycji wyraził także Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce i były minister kultury. Poza tym na stronę antyreżimową przechodzą ludzie kultury, niektórzy mundurowi oraz pracownicy propagandowych mediów.