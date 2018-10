Sędzia Aileen Donnelly, która wstrzymała ekstradycję do naszego kraju podejrzanego o handel narkotykami Polaka została właśnie zaproszona do osobistego sprawdzenia, jak w szczegółach wygląda niezawisłość polskich sędziów. Zaproszenie skierowała do niej prezes warszawskiego Sądu Okręgowego, odpowiadając na pytania irlandzkiego Sądu Najwyższego o praworządność w Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne /Kuba Kaługa /RMF FM

REKLAMA