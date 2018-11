Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym: daje on podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy po ukończeniu 65. roku życia zostali odesłani w stan spoczynku. Właśnie m.in. powrotu tych sędziów do orzekania domagał się w niedawnym postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Projektem PiS-u - taką decyzję podjęło o poranku Prezydium Sejmu - posłowie zajmą się już dzisiaj w południe.

/ Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Przypomnijmy, po tym, jak Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Polskę w związku ze zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, TSUE 19 października zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych: m.in. zawiesił - do czasu wydania orzeczenia - przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, i orzekł, że sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów zostali już wysłani w stan spoczynku, powinni być przywróceni do orzekania.

Projekt PiS-u oznacza mocne przyspieszenie ws. realizacji zabezpieczenia.

Dokument to zawierająca zaledwie 6 artykułów nowelizacja, sprowadzająca się do uchylenia przepisów, których działanie zostało przez TSUE zawieszone, i do jednorazowego przywrócenia do orzekania sędziów, którzy na podstawie tych przepisów zostali odesłani w stan spoczynku.

Kadencja Pierwszej Prezes i Prezesów Sądu Najwyższego będzie uważana za nieprzerwaną.

Równocześnie sędziowie, odesłani już w stan spoczynku, którzy zechcą pozostać na emeryturze, będą mogli to zrobić przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Projekt reguluje również zasady zwracania świadczeń, związanych z odejściem z SN.

Co więcej, uzasadnienie projektu wprost zapowiada rezygnację z rozwiązań, zgodnie z którymi to prezydent miał wyrażać zgodę na dalsze zajmowanie stanowisk przez sędziów, którzy osiągnęli wiek 65 lat - i o taką zgodę się do głowy państwa zwrócili.