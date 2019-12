Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf zwróci się w oficjalnym stanowisku do sędziów Izby Dyscyplinarnej SN w związku z orzeczeniem sędziów SN, które zakwestionowało legalność tej nowo powołanej Izby. "Na pewno wezwę tych sędziów do tego, by wstrzymali się od działań. Muszę to zrobić pisemnie" - mówi prof. Gersdorf dziennikarzowi RMF FM Patrykowi Michalskiemu.

REKLAMA