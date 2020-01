Szefowa Kancelarii Sejmu dopiero we wtorek dostała zaproszenie na posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej, które zbiega się w czasie z wezwaniem jej na przesłuchanie w sprawie nieudostępniania list poparcia do KRS - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał Agnieszkę Kaczmarską do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie już 2 stycznia. Dziennikarz RMF FM ustalił, że szefowa Kancelarii Sejmu przed sejmową komisją miała pojawić się w środę, ale przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiS zdecydował o zmianie terminu. Agnieszka Kaczmarska miała odpowiadać w Olsztynie na pytania sędziego Juszczyszyna w sprawie nieujawniania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. "Nie mam możliwości. Bardzo mi przykro" – powiedziała Kaczmarska dziennikarzom w Sejmie.

REKLAMA