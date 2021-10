W Parlamencie Europejskim w Strasburgu po godz. 9 rozpoczęła się debata o "kryzysie praworządności w Polsce i prymacie unijnego prawa". Na pytania eurodeputowanych będzie odpowiadał premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważyła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, od tego, czy premier będzie konfrontacyjny, czy ugodowy, będą zależeć miliardy euro dla Polski. Europosłowie chcą wezwać do zamrożenia wszelkich środków dla Polski do czasu, aż nasze władze wdrożą orzeczenia TSUE. Debata powinna potrwać do godz. 13. Wydarzenia w Strasburgu relacjonujemy dla Was na żywo.

