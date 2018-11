"Donald Tusk w ogóle nie panował nad tym, co dzieje się w państwie polskim" - oświadczyła po przesłuchaniu byłego premiera przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold jej szefowa Małgorzata Wassermann. W rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że okres rządów Donalda Tuska "to był czas dla przestępców jak Marcin P.", a także, że "Michał Tusk pozostał bez żadnej ochrony", więc "tak naprawdę każdy mógł dotrzeć do syna premiera, każdy przestępca". Pytana, czy jej komisji wystarczy jedno przesłuchanie byłego szefa rządu, posłanka Prawa i Sprawiedliwości odparła, że "dzisiaj wpłynęły do komisji śledczej kolejne akta z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" i nie wie, czy jest to ostatnia partia materiałów od ABW.

