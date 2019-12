Marian Banaś wciąż ma dostęp do informacji niejawnych, a wszczęte wobec niego kilka dni temu postępowanie sprawdzające ABW nie ma na to wpływu - twierdzą prawnicy NIK. Według ich analiz, do których dotarli dziennikarze RMF FM, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie może zawiesić Banasiowi certyfikatów bezpieczeństwa. Jeśli mają rację, prezes Izby wygrałby na gruncie prawa kolejną potyczkę z rządzącymi.

REKLAMA