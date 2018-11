26 stycznia 1919 roku. Na ten dzień wyznaczone zostały pierwsze wybory do Sejmu w Drugiej Rzeczypospolitej. To, jak będą wyglądały, ustalono w pierwszych tygodniach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Opisywał to Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28 listopada 1918 roku.

