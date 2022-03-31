Iga Świątek w półfianale WTA Masters 1000 w Miami

RMF24

Polska tenisistka Iga Świątek wygrała w ćwierćfinałowym meczu z Czeszką Petrą Kvitową w turnieju WTA Masters 1000 w Miami. W półfinale zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą.

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Miami. Rozstawiona z numerem drugim tenisistka, która wkrótce zostanie liderką światowego rankingu, pokonała Czeszkę Petrę Kvitovą 6:3, 6:3. W walce o finał zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą.

Polka wygrała 15. pojedynek z rzędu w cyklu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Z 32-letnią Kvitovą, dwukrotną triumfatorką Wimbledonu, zmierzyła się po raz pierwszy.



Rozstawiona z "dwójką" Świątek z Amerykanką Pegulą zmierzyła się dotąd tylko raz, ponosząc porażkę w 2019 roku w turnieju WTA w Waszyngtonie.