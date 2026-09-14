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Iga Świątek spadła w rankingu WTA. Jelena Rybakina nową królową

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (08:38)

Iga Świątek zanotowała spadek w światowym rankingu WTA. Na pierwsze miejsce wskoczyła Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu wygrała wielkoszlemowy US Open i zdetronizowała prowadzącą od wielu miesięcy Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek spadła w rankingu WTA. Jelena Rybakina nową królową
Iga Świątek, fot. KENA BETANCUR /AFP/East News

Rybakina w miejsce Sabalenki

Jelena Rybakina sięgnęła po trzeci w karierze wielkoszlemowy triumf, pokonując w sobotę Sabalenkę 6:4, 5:7, 6:2, i po raz pierwszy w karierze awansowała na pierwsze miejsce rankingu WTA. Wcześniej prowadziła w nim Białorusinka nieprzerwanie przez 107 tygodni.

Iga Świątek, która wcześniej była na czele zestawienia przez 125 tygodni, spadła z ósmej na dziewiątą lokatę. Maja Chwalińska jest 26., Magdalena Fręch 57., a w pierwszej setce jest także Magda Linette - 82.

W rankingu Race to the WTA Finals, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells w listopadzie, Świątek zajmuje 10. pozycję. Na czele także są Rybakina i Sabalenka.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:

1. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 9901 pkt
2. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7875
3. (3) Jessica Pegula (USA) 7265
4. (4) Coco Gauff (USA) 7244
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5743
6. (6) Linda Noskova (Czechy) 5328
7. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4809
8. (7) Karolina Muchova (Czechy) 4683
9. (8) Iga Świątek (Polska) 4619
10. (11) Marta Kostiuk (Ukraina) 3980
...
26. (22) Maja Chwalińska (Polska) 1888
57. (41) Magdalena Fręch (Polska) 1032
74. (82) Magda Linette (Polska) 916
128. (129) Katarzyna Kawa (Polska) 576
171. (182) Martyna Kubka (Polska) 440
202. (199) Linda Klimovicova (Polska) 379


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iga Świątek Ranking WTA Jelena Rybakina
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