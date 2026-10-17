Polskie starcie pełne emocji. Chwalińska pokonała Świątek w dwóch setach

RMF24

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Maja Chwalińska pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1 w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhanie. Niżej notowana Polka w finale zmierzy się jutro z Brytyjką Sonay Kartal.

Iga Świątek musiała skorzystać z przerwy medycznej, gdy przegrywała 6:5 w pierwszym secie. Później kontynuowała mecz z zabandażowanym lewym udem, ale do końca spotkania miała trudności z obciążaniem nogi. Z trudem doganiała piłki po drugiej stronie kortu.

Nigdy wcześniej dwie polskie tenisistki nie dotarły jednocześnie do półfinału zawodów WTA 1000, które wprowadzono w 2009 roku. Rówieśniczki i koleżanki z juniorskiej reprezentacji zagrały przeciwko sobie po raz pierwszy w cyklu WTA. Ich jedyna dotychczasowa oficjalna potyczka miała miejsce w imprezie ITF w Sztokholmie 3 listopada 2016 roku. Zwyciężyła wówczas Świątek - 6:2, 6:3.

Chwalińska po raz drugi w karierze zmierzyła się z zawodniczką z najlepszej dziesiątki rankingu. W czerwcu w finale French Open przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

W finale Chwalińska zmierzy się z reprezentantką Wielkiej Brytanii. Sonay Kartal w półfinale pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 7:6 (11-9), 7:6 (7-5).