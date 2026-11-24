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Jak przygotować się do jesienno-zimowego spaceru, co zjeść po i co robić, kiedy zaczyna nas drapać w gardle? W ramach cyklu „Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM” pytamy o to lekarza, dietetyczkę kliniczną i samych mieszkańców Pomorza.

dietetyk kliniczna Ewa Dygaszewicz w gabinecie

Jesienią i zimą nad Bałtykiem trudno uciec przed chłodnym wiatrem. Do tego dochodzi wilgoć, deszcz i coraz niższe temperatury. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu. Samo zimno nie wywołuje przeziębienia. Za infekcję odpowiadają wirusy. Chłodne powietrze może jednak podrażniać nos i gardło, a niekorzystne warunki pogodowe sprawiają, że szczególnie ważne staje się odpowiednie ubranie i dbanie o organizm.

Jak podkreśla Ewa Dygaszewicz, dietetyczka kliniczna z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, nasza kondycja zdrowotna zależy od wielu czynników.

Na to, czy się przeziębimy, wpływa wiele czynników: dieta, sen czy poziom stresu. Niełatwo zadbać o wszystkie jednocześnie, ale warto się starać – mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Jak rozmawiam z pacjentami starszymi, to często słyszę, że oni tego białka jedzą coraz mniej. Nie mają ochoty na mięso, nie mają ochoty na jajka i w ich diecie jest za mało białka. Białko też odpowiada za budowę komórek odpornościowych – wyjaśnia.

Gruba kurtka czy ubieranie się „na cebulkę”?

Jednym z najczęstszych dylematów przed wyjściem na spacer jest wybór odpowiedniego ubrania. Szczególnie nad morzem, gdzie wiatr może sprawić, że odczuwamy znacznie większy chłód, niż wskazuje termometr.

Nad morzem zdecydowanie warto ubierać się na cebulkę i wybierać odzież chroniącą przed wiatrem. Na Pomorzu wiatr w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza sprawia, że łatwo zmarznąć – tłumaczy Ewa Dygaszewicz. Jak dodaje, najlepiej wybierać dłuższe kurtki i płaszcze, które skutecznie chronią przed chłodem. Ubierajmy się warstwowo, żeby w razie potrzeby móc się rozpiąć lub zdjąć jedną z warstw – radzi.

Wracamy zmarznięci do domu. Co zrobić najpierw?

Lodowate dłonie, czerwony nos, przemoczone buty. Po długim spacerze w zimnie wiele osób marzy tylko o gorącej herbacie i ciepłym kocu. Co warto zrobić po powrocie? Przede wszystkim zdjąć mokre ubranie, przebrać się w suche rzeczy i stopniowo ogrzać organizm.

Najlepiej by było zjeść od razu jakąś dobrą gorącą zupę, która będzie miała i składniki odżywcze, i białko. Można oczywiście też gorącą herbatę, żeby się rozgrzać od środka – mówi Ewa Dygaszewicz.

Szczególnie poleca produkty, które zapewniają energię i są wartościowym elementem codziennej diety.

Bardzo dobrym produktem spożywczym są też kasze. Kasze, które często są zapomniane, a kasza nas rozgrzewa od środka. Daje taką długo wchłaniającą się energię – tłumaczy.

Miód, cytryna, imbir. Czy domowe sposoby pomagają?

Herbata z miodem i cytryną to jeden z najbardziej popularnych sposobów na złagodzenie dolegliwości w chłodne dni. Ewa Dygaszewicz zwraca uwagę przede wszystkim na temperaturę napoju.

Herbata może być z cytryną, jeżeli lubimy ten smak. Tylko pamiętajmy, żeby tę cytrynę dodać do trochę przestudzonej herbaty, nie do gorącej. I jeżeli miód dodajemy, to również do takiej trochę już przestudzonej herbaty. Wysoka temperatura może ograniczać zawartość niektórych cennych składników miodu – wyjaśnia.

Ciepłe napoje pomagają zadbać o nawodnienie i mogą łagodzić dyskomfort w gardle. Nie oznacza to jednak, że herbata z cytryną czy imbirem sama zapobiegnie zakażeniu wirusami. Dietetyczka przypomina też o produktach, które jesienią i zimą często mamy w swoich kuchniach.

Naszymi warzywami, które są bardzo korzystne, jest kapusta kiszona, ogórki kiszone. To były w polskiej diecie warzywa, które zimą dostarczały nam witaminy C – mówi. Poleca również mrożone owoce i warzywa, fermentowane produkty mleczne oraz rośliny strączkowe.

Możemy też jesienią i zimą sięgać po mrożone warzywa i owoce. To jest też bardzo dobry pomysł, dlatego że mrozi się warzywa i owoce w szczycie sezonu, a ich wartość odżywcza nieznacznie tylko podczas mrożenia spada – podkreśla.

Witamina C i suplementy. Czy warto brać je na wszelki wypadek?

W sezonie przeziębień wiele osób sięga po suplementy diety, licząc na wzmocnienie odporności. Dietetyczka przestrzega przed przyjmowaniem dużych dawek witamin bez uzasadnienia.

Nawet stosowanie witaminy C w dużych dawkach nie jest zalecane, bo jeżeli ktoś ma tendencję do tworzenia kamieni nerkowych, to tylko takie duże dawki witaminy C mogą spowodować tworzenie tych kamieni – zaznacza. Jej zdaniem warto w pierwszej kolejności zadbać o urozmaiconą dietę. Osobną kwestią jest witamina D, której suplementacja w polskich warunkach klimatycznych bywa zalecana. Dawka powinna jednak uwzględniać wiek, stan zdrowia i indywidualne potrzeby.

Sezon na przeziębienia już się rozkręca. Co mówią lekarze?

W przychodniach zaczyna przybywać pacjentów z objawami infekcji. Potwierdza to lekarka Izabela Misztak-Kula z Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Powolutku się rozkręca. Przynajmniej w naszej przychodni pojawia się coraz więcej tych pacjentów, którzy mają infekcje – mówi. Jak wyjaśnia, dominują obecnie typowe objawy przeziębienia. Najczęściej są to pacjenci z bólem gardła, kaszlem, katarem, gorączką. Często też towarzyszą temu inne objawy, na przykład bóle mięśni. Także takie typowe objawy, jak to wszyscy pacjenci mówią: „No, przeziębiłem się” – opisuje lekarka.

Przy pierwszych objawach ważne są odpoczynek, nawodnienie i łagodzenie dolegliwości. Leki przeciwgorączkowe czy przeciwbólowe należy dobierać do objawów i stanu zdrowia, pamiętając o przeciwwskazaniach.

Wygrzać się. Czyli ciepła herbata, łóżko. Jeżeli mimo wszystko to nie pomaga po 24, 48 godzinach, jednak zdecydowanie warto się skontaktować z lekarzem – radzi Izabela Misztak-Kula.

Podkreśla też, że choć zwykłe przeziębienie często ustępuje samoistnie, odpowiednie leczenie objawowe może sprawić, że łatwiej przetrwamy chorobę. Nie każdy katar wymaga natychmiastowej konsultacji. Jeśli jednak pojawią się duszności, ból w klatce piersiowej, znaczne osłabienie lub inne niepokojące objawy, nie należy czekać na poprawę. Również osoby starsze i przewlekle chore powinny zachować większą ostrożność.

Co naprawdę pomaga nie złapać przeziębienia?

Eksperci przypominają, że zapobieganie infekcjom nie sprowadza się wyłącznie do odpowiedniego ubrania. Duże znaczenie mają sen, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna oraz higiena.

Pamiętajmy też o tym, co działało w pandemii, czyli mycie rąk. Regularne mycie rąk naprawdę może zmniejszyć ilość różnych infekcji, które mamy, bo na dłoniach przenosimy bardzo dużo wirusów i bakterii – mówi Ewa Dygaszewicz. Przypomina również o wietrzeniu pomieszczeń i ograniczaniu bliskiego kontaktu z osobami, które mają objawy infekcji. Regularne wietrzenie pomieszczeń, mycie rąk też może nas uchronić przed infekcjami. Oczywiście unikajmy osób, które są chore, bo wtedy ryzyko, że też złapiemy te wirusy, jest bardzo, bardzo duże – podkreśla.

A czy warto spacerować nad Bałtykiem również wtedy, gdy jest zimno i wietrznie?

Takie spacery są bardzo korzystne, ale też pamiętajmy właśnie, żeby się dobrze ubrać i żeby to były regularne spacery, bo nasz organizm się przyzwyczaja do tej aktywności – mówi. Jak dodaje, nie trzeba za każdym razem pokonywać wielokilometrowych tras czy intensywnie się męczyć.

Nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, żeby się spocić, tylko właśnie, żeby nawdychać się tego świeżego powietrza. No my tutaj nad morzem możemy się naprawdę cieszyć z tego, że mamy gdzie spacerować i tych terenów nam nie brakuje – podsumuje Ewa Dygaszewicz.