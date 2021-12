"Z całą pewnością postępowania ws. wiceministra sportu Łukasza Mejzy będą prowadzone w sposób rzetelny, tego oczekuję jako prokurator generalny" - zapewnił w sobotę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

W minionym tygodniu zawiadomienie dotyczące możliwości usiłowania bądź popełnienia przestępstwa oszustwa i wykroczenia przez firmę Vinci NeoClinic należącą do Łukasza Mejzy złożyli w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze posłowie Lewicy. Ziobro został zapytany na sobotniej konferencji prasowej, na jakim etapie jest prokuratura, wyjaśniając działalność wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

Jeżeli wpłynęły zawiadomienia do prokuratury to w tych sprawach będą prowadzone postępowania według wszelkich standardów, zmierzające do ich wyjaśnienia. Na pewno nie będą one prowadzone w sposób, który mógłby budzić wątpliwości co do tempa tych prac na tle wielu innych spraw, które do prokuratury trafiają - zapewnił Ziobro.

Z całą pewnością postępowania będą prowadzone w sposób rzetelny, tego oczekuję jako prokurator generalny. W każdej sprawie, w której mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, obowiązkiem prokuratury jest rzetelnie wyjaśniać. Tak będzie też - z całą pewnością - i tym razem - dodał.

Wyjazdy na leczenie niesprawdzonymi metodami

Wirtualna Polska opublikowała niedawno szereg artykułów, w których opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

W piątek z kolei wp.pl podała, że inna firma Mejzy, która zarobiła niemal milion złotych na organizacji szkoleń ze środków unijnych, będzie musiała zwrócić ponad 664 tys. zł. "To nie koniec kontroli tej działalności Łukasza Mejzy. Urzędnicy sprawdzili tylko środki wydane w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego. Wciąż sprawdzają współpracę z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową" - napisał portal.

Mejza bierze urlop

Wiceminister sportu Łukasz Mejza poinformował w piątek, że "zawiesza swój udział w pracach" resortu oraz że wystąpił do marszałek Sejmu "o urlop od wykonywania obowiązków poselskich".

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.