Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej zapowiedział złożenie w Sejmie "ustawy o obowiązku obrony ojczyzny". "Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. To znaczy siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i będą – może to jest najważniejsze – na tyle silne, by do takiego ataku nie doszło" - mówił Kaczyński.

