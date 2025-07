"Pracujemy nad nowym projektem ustawy dot. neosędziów. (...) To będzie nasz priorytet" - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości. "Musimy jak najszybciej tę ustawę przygotować w ostatecznej wersji i wdrożyć proces legislacyjny, mając świadomość, że na końcu prezydent może ją wyrzucić do kosza" - dodał.

Waldemar Żurek / Albert Zawada / PAP

Waldemar Żurek w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił wprost, że jeśli chodzi o podstawowe instytucje sądownicze - Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądowniczą i Sąd Najwyższy, "sytuacja jest bardzo zła".

To są kluczowe instytucje dla funkcjonowania praworządności i trójpodziału władzy. Na wszystkie z nich mam koncepcję. Bardzo proszę o jedno - musimy zmienić nomenklaturę. Jeżeli coś nie jest sądem, a to wynika z orzecznictwa sądów europejskich i polskich, wydawanego przez legalnych sędziów, to nie mówmy: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, tylko mówmy: pełniąca obowiązki Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Nie mówmy: przewodnicząca KRS, tylko mówmy: pełniąca obowiązki przewodniczącej KRS - podkreślił.



W odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa Żurek stwierdził jednoznacznie, że "obecnie nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, a stworzony przez poprzednią władzę pseudoorgan niespełniający funkcji opisanych w Konstytucji i wybrany wadliwie".

Mamy całą linię orzeczniczą, więc musimy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby takie instytucje nie generowały później odszkodowań od Skarbu Państwa - przecież za to płacą wszyscy obywatele - mówił w wywiadzie.

Odnosząc się do kadencji tzw. neoKRS, która kończy się w przyszłym roku, minister podważył jej legalność: Nie ma takiej kadencji, dlatego że kadencję mają ostatni legalni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, której kadencja została przerwana sprzecznie z Konstytucją.

"To będzie nasz priorytet"

Waldemar Żurek dużo miejsca poświęcił też statusowi tzw. neosędziów, czyli tych, którzy zostali powołani przy udziale tzw. neoKRS. Czy minister będzie kontynuował prace legislacyjne w tej sprawie? Projekt ustawy, będący rezultatem prac także Komisji Kodyfikacyjnej, czeka na zaopiniowanie przez Komisję Wenecką.

Wycofałem dzisiaj z Komisji Weneckiej wniosek - poinformował szef resortu sprawiedliwości.

(...) Pracujemy nad nowym projektem ustawy dot. neosędziów. Już spotkałem się z przedstawicielami Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz Departamentu Legislacyjnego w tej sprawie. To będzie nasz priorytet. Musimy jak najszybciej tę ustawę przygotować w ostatecznej wersji i wdrożyć proces legislacyjny, mając świadomość, że na końcu prezydent może ją wyrzucić do kosza. Ale wtedy to on będzie brał tę ogromną odpowiedzialność za to, co dzieje się w polskim systemie prawa - wskazał.

Na koniec, pytany o zmiany w Prokuraturze Krajowej, zapowiedział działania personalne: Z pewnością dojdzie do zmian. Jak tylko to się stanie, dowiedzą się o tym odpowiednie osoby w prokuraturze, a następnie poinformuję o tym na konferencji prasowej. Nie mogę robić wszystkiego naraz, bo doba ma, niestety, tylko 24 godziny - zakończył.