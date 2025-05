"Repolonizacja ruszyła na serio (...). W praktyce zastosowaliśmy to, do czego zobowiązałem podległe nam instytucje. To da dużo większe szanse polskim firmom w przetargach i postawi polskich dostawców w dużo lepszej niż teraz pozycji" - powiedział we wtorek premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie rządu. "Wreszcie mamy ustawę deregulacyjną" - poinformował.

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu / Szymon Pulcyn / PAP We wtorek wczesnym popołudniem ruszyło posiedzenie rządu. Repolonizacja i ustawa deregulacyjna: Nowe informacje Premier Donald Tusk rozpoczął je od informacji o tym, że ruszył proces repolonizacji gospodarki, który wcześniej zapowiadał. Mamy pierwszą decyzję: budowę ponad 16 km nowego odcinka A2 w województwie lubelskim (...). W tym przypadku bezpośrednio został zastosowany wyrok TSUE, który de facto nie daje żadnych szans podmiotom spoza UE w konkurencji z polskimi uczestnikami przetargu - poinformował szef rządu. Zaznaczył, że „pedał repolonizacji trzeba jeszcze bardziej docisnąć”. Mówił też o ustawie deregulacyjnej. Mamy ustawę deregulacyjną. Zakłada ona domniemanie niewinności podatnika. Dotąd to podatnik musiał przed urzędem skarbowym udowadniać, że ma rację. Po przyjęciu tej ustawy będzie odwrotnie - to urząd będzie musiał udowodnić winę - poinformował. Do sądów będzie można wysyłać dokumenty na portalu, drogą elektroniczną - powiadomił. Donald Tusk powiedział również m.in., że nastąpi radykalne ułatwienie, jeśli chodzi o możliwość wejścia na giełdę przez małe firmy. Do tej pory trzeba było mieć do tego partnerów i wiązało się to z kosztami. Co z odbudową Ukrainy? W lipcu odbędzie się konferencja odbudowy Ukrainy. Będzie to spotkanie wielu państw, tysięcy firm, ekspertów i osób zainteresowanych odbudową Ukrainy po zakończeniu wojny. Podjęliśmy starania, aby następna konferencja odbyła się w Polsce - powiedział. Mówimy tu o wielomiliardowych biznesach - dodał. Artykuł w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Koperta za kopertę: Nawrocki odpowiada Trzaskowskiemu. Znamy zawartość

