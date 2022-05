Prezydent Andrzej Duda pozostaje politykiem, któremu ufa większość Polaków, drugie miejsce zajmuje premier Mateusz Morawiecki, trzecie - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - wynika z sondażu CBOS. Największą nieufność odnotowali: Antoni Macierewicz, Donald Tusk, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Kaczyński.

Sala posiedzeń Sejmu / Marcin Obara / PAP

Według majowego sondażu CBOS Andrzejowi Dudzie ufa 58 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy), 29 proc. osób nie ufa prezydentowi (spadek o 1 punkt proc.).



Drugie miejsce, z zaufaniem 46 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe), przypadło premierowi Morawieckiemu, który wyprzedził Rafała Trzaskowskiego oraz Szymona Hołownię, notowanych w kwietniu wyżej od szefa rządu. Nieufność w stosunku do premiera deklaruje 40 proc. (spadek o 5 punktów procentowych).



Trzaskowskiemu ufa 41 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe), nie ufa mu 38 proc. (wzrost o 2 punkty). Hołowni, który zajął czwarte miejsce, ufa 39 proc. ankietowanych (spadek o 5 punktów), a nieufność deklaruje 30 proc. ankietowanych (bez zmian).



Pierwszą piątkę rankingu zaufania zamyka szef MON Mariusz Błaszczak z zaufaniem na poziomie 38 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe); Błaszczakowi nie ufa 28 proc. respondentów (spadek o 4 punkty).



Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 36 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe), a nieufne nastawienie do niego deklaruje 51 proc. (spadek o 6 punktów procentowych).

Politycy w rankingu

Kolejne miejsca, zajmują lider PSL-Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz (34 proc. deklaracji zaufania i 27 proc. nieufności) oraz szef resortu zdrowia Adam Niedzielski (33 proc. deklaracji zaufania i 29 proc. deklaracji nieufności).



CBOS podkreśla, że zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu polityków kształtuje się poniżej jednej trzeciej pozytywnych wskazań.



Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 31 proc. ankietowanych, a nieufność do niej deklaruje 30 proc. Przewodniczącemu Solidarnej Polski, ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze ufa 29 proc. badanych, a nie ufa mu 52 proc. ankietowanych.



Szefowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi ufa 28 proc., a brak zaufania do niego wyraża 53 proc. respondentów. 25 proc. badanych deklaruje zaufanie do wicepremiera, szefa MKiDN Piotra Glińskiego, a 23 proc. mu nie ufa. Dla 33 proc. pytanych Gliński pozostaje postacią anonimową.



Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 24 proc., nie ufa mu 35 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajmują: poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (zaufanie na poziomie 23 proc., nieufność - 36 proc.), szef kancelarii premiera Michał Dworczyk (22 proc. mu ufa, 24 proc. nie ufa, 35 proc. nie zna Bosaka) oraz szef MSZ Zbigniew Rau (21 proc. deklaracji zaufania i 11 proc. nieufności, 52 proc. nie zna szefa dyplomacji).



Byłemu szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi ufa 21 proc. ankietowanych, a nie ufa 55 proc. Zaufanie do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina deklaruje 20 proc. ankietowanych, a 43 proc. wyraża wobec niego nieufność. Zaufanie do lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego deklaruje 19 proc. ankietowanych, a nie ufa mu 30 proc.



Wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi ufa 17 proc., a nie ufa 15 proc. Nazwisko i wizerunek Kowalczyka nic nie mówią ponad połowie pytanych (53 proc.). Prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu ufa 17 proc., a nie ufa 42 proc.



Ostatnie miejsce w rankingu zaufania zajmuje minister w KPRM Paweł Szefernaker, którego nie rozpoznaje 71 proc. badanych; zaufanie do Szefernakera wyraziło 9 proc. pytanych, a 8 proc. nieufność.