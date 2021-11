Rząd abdykował, stchórzył przed pandemią - ocenił lider PO Donald Tusk. Polityk rozmawiał z członkami rady medycznej przy premierze. Dodał, iż z narada ujawniła "bezwzględną i okrutną prawdę" - rząd nie uwzględnia rad swych ekspertów od wielu miesięcy.

Przewodniczący PO Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Biurze Krajowym PO w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Lider PO rozmawiał przed południem z ekspertami zdrowotnymi, także z członkami rady medycznej ds. walki z Covid-19, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim.

O przebiegu szef Platformy poinformował na konferencji prasowej. Nawiązując do najnowszych danych resortu zdrowia, dotyczących czwartej fali pandemii, Tusk ocenił, że są one dramatyczne. Tym bardziej - zaznaczył - iż "niestety sytuują Polskę na samym szczycie tragicznego rankingu" dotyczącego Covid-19.



Powtórzył wielokrotnie formułowane już deklaracje, że PO i Koalicja Obywatelska jest gotowa poprzeć działania rządu dotyczące walki pandemią, które rekomenduje rada medyczna. Miałem okazję wczoraj rozmawiać telefonicznie, a dzisiaj bezpośrednio z członkami rady medycznej przy premierze. Głównym powodem było to, że tak naprawdę rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których po pierwsze nie informuje opinii publicznej, jakie to są rekomendacje, i po drugie - dlaczego nie realizuje żadnych rekomendacji rady medycznej - mówił Tusk.



Dodał, że jego rozmowy z ekspertami ujawniły "bezwzględną i okrutną prawdę". Otóż okazuje się, że konkluzje, jakie zapadają po spotkaniach rady medycznej, nie są uwzględniane przez rząd od wielu, wielu miesięcy. Jednym z najbardziej dramatycznych głosów był głos prof. Roberta Flisiaka, członka rady medycznej przy premierze - apelował o to, aby naprawdę odpolityzować, żeby zrezygnować z jakiejkolwiek propagandy, tylko żeby zostawić lekarzom i ekspertom nadawanie kształtu decyzjom, które są niezbędne - podkreślił.



Tusk ocenił ponadto, że rząd nic nie robi w walce z pandemią.

Cytat Rząd abdykował, stchórzył przed pandemią - taki jest obraz ostatnich miesięcy, taki obraz wyłania się także z moich rozmów z lekarzami, profesorami, ekspertami, w tym z członkami rady medycznej przy rządzie Mateusza Morawieckiego. mówił Tusk.

Rekord IV fali pandemii w Polsce

Resort zdrowia poinformował w środę, że w ciągu ostatniej doby wykryto 28 380 kolejnych zakażeń koronawirusem . Zmarło 460 osób po zachorowaniu na Covid-19. To najwyższa liczb zakażeń w IV fali pandemii w Polsce.

Dokładnie rok temu wykryto 10 139 nowych przypadków, a tydzień temu - 24 239 zachorowań.