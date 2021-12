Zjednoczona Prawica wciąż zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, ale to opozycja ma potencjał do stworzenia rządu po wyborach - pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Jak czytamy w gazecie, w sondażu IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 19-20 listopada, partię Jarosława Kaczyńskiego wskazało 30,2 proc. badanych. "W grudniu (w dniach 17-18) było to 30,8 proc. respondentów. To jednocześnie zła i dobra wiadomość dla PiS, które nie jest w stanie odzyskać poparcia z ostatnich wyborów, ale jednocześnie - mimo inflacji, podwyżek cen energii i kłopotów na forum międzynarodowym - nie traci pozycji lidera" - napisano.

Dziennik podał, że zyskuje za to Koalicja Obywatelska. "Poparcie dla niej zwiększyło się o 3 pkt proc. - z 21,2 do 24,1 proc. Inaczej też wygląda sytuacja PSL-KP. W przypadku ludowców różnica 1 pkt stanowi o parlamentarnym być albo nie być tego ugrupowania. W listopadzie PSL znalazło się pod kreską (4,6 proc.), a miesiąc później jest to już 5,9 proc., które gwarantuje sejmową reprezentację. Przekroczenie progu wyborczego to ważna informacja dla całej opozycji - obecność PSL w Sejmie zwiększa zdolność wszystkich ugrupowań opozycyjnych do stworzenia rządu w kontrze do PiS" - wskazano.

Dodano, że na gorących ostatnio sejmowych sporach traci partia Szymona Hołowni. "Z poparcia ponad 13 proc. miesiąc temu w najnowszym sondażu pozostało ponad 10 pkt" - poinformowano.

"Rz" zaznacza, że jak na razie nie przyniósł także zwyżki notowań zjednoczeniowy kongres dwóch partii Lewicy - SLD i Wiosny. "Wbrew zapowiedziom liderów o tym, że po kongresie Lewica ruszy z własną ofensywą polityczną, wciąż targane wewnętrznymi problemami partie lewicowe mogą liczyć tylko na wynik ok. 8-proc. (w grudniu 8,4 proc., a w listopadzie - 7,8 proc.)" - napisano.

"Z kolei Konfederacja, prowadząca antyszczepionkową kampanię i wspierająca PiS w niektórych głosowaniach, utknęła na poziomie ok. 6 proc., mimo że bardzo stara się o nagłośnienie swoich działań. Przybiera to czasem charakter nieakceptowalny dla reszty sceny politycznej, jak w przypadku demonstracji pod Sejmem z napisem wzorowanym na tym z bramy obozu koncentracyjnego Auschwitz - 'Szczepienie czyni wolnym'" - czytamy.

Sondaż IBRiS dla "Rz" przeprowadzono w dniach 17-18 grudnia metodą CATI na 1100-osobowej grupie respondentów.