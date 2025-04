W poniedziałek do kancelarii premiera po roku zwłoki wpłynęły z prezydenckiej kancelarii pierwsze wnioski o kontrasygnatę nominacji ambasadorskich - potwierdził w Porannej rozmowie w RMF szef MSZ Radosław Sikorski, gdy Tomasz Terlikowski zapytał go o spór o ambasadorów między MSZ a prezydentem Andrzejem Dudą.

Radosław Sikorski / Anita Walczewska/East News / East News

Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był w środę gościem Tomasz Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM.

Czy stracił pan już wszelkie nadzieje na współpracę z prezydentem w kwestii nominacji ambasadorskich? - zapytał dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, że Sikorski w sobotę poinformował, że będzie prosił, by prezydent Duda wstrzymał się od realizacji wniosków ws. ambasadorów, bo wnioski te zostaną wycofane. Dodał, że dla dobra polskiej dyplomacji będzie, aby ci ambasadorowie dostali nominacje już od następcy prezydenta.

Szef MSZ powiedział, że "w poniedziałek zaczęli podpisywać (w KPRP - PAP), więc zdaje się, że to pomogło". Po roku zwłoki do kancelarii premiera właśnie wpłynęły pierwsze wnioski o kontrasygnatę nominacji ambasadorskich - przekazał Sikorski.

Rozumiem, że jednak współpraca będzie. Nie wycofa pan wszystkich tych dokumentów? - pytał Terlikowski

Przysyłają podpisy. No to trudno, żebym był niezadowolony. Rok to trwało - trochę długo, przyzna pan - odparł Sikorski.