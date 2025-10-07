Koordynacja między Polską a Litwą, bilateralna i w szerszych formatach, szczególnie jeśli chodzi o obecne i ewentualne przyszłe prowokacje ze strony Rosji jest absolutnie konieczna - ocenił we wtorek premier Donald Tusk po spotkaniu z szefową litewskiego rządu Ingą Ruginiene. Premier Litwy zaproponowała Tuskowi, by rządy obydwu krajów mogły odbywać wspólne posiedzenia.

Premier Donald Tusk i premier Litwy Inga Ruginiene. / Paweł Supernak / PAP

Prowokacje ze strony Rosji

Donald Tusk i Inga Ruginiene spotkali się we wtorek w Warszawie. Tematami ich rozmów były kwestie bezpieczeństwa i współpracy obronnej w regionie, a także pomoc dla Ukrainy oraz polityka migracyjna. Omówiono też sytuację polskiej mniejszości na Litwie.

Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie, mają z premier Litwy wspólne poglądy, działania i inicjatywy.

Koordynacja między Polską a Litwą, szczególnie jeśli chodzi o obecne i ewentualne przyszłe prowokacje ze strony Rosji, nasza koordynacja w NATO, bilateralna i w szerszych formatach jest absolutnie konieczna. Jesteśmy tymi państwami, które są najbardziej narażone na bezpośrednie prowokacje ze strony rosyjskiej - powiedział szef polskiego rządu.

Premier zaznaczył, że w kwestii migracji, między Polską a Litwą, jest pełne wzajemne zrozumienie. Podkreślił, że docenia też współpracę z Litwą w zakresie obrony granic.

Wspólne posiedzenia rządów?

Podczas konferencji prasowej Ruginiene podkreśliła, że sytuacja geopolityczna dyktuje obu rządom "wspólne planowanie".

Zaproponowałam panu premierowi, że możemy zrealizować nową ideę, że znowu mogłyby się spotykać nasze rządy, że moglibyśmy mieć nasze wspólne posiedzenia, żebyśmy mogli wymieniać opinie oraz aktualności na różne kwestie oraz zajmować się aktualnymi sprawami - powiedziała Ruginiene po spotkaniu z Tuskiem.

Szefowa litewskiego rządu podkreśliła, że partnerstwo strategiczne Polski i Litwy to nie tylko słowa, ale konkretne działania. Wymieniła m.in. stały udział polskich Sił Powietrznych w misjach NATO, czy wspólna realizacja projektów gospodarczych.

Chcę powiedzieć, że widzę Polskę jako naszego partnera strategicznego, z którym możemy wszystko rozwiązywać wspólnie - mówiła Ruginiene.

Wizyta premier Ruginiene w Warszawie ma miejsce kilka dni po zaprzysiężeniu nowego litewskiego rządu.