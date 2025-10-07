Burmistrz niemieckiego miasta Herdecke, Iris Stalzer, została zaatakowana przez nożownika. Kobieta w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Dziennik "Bild" pisze o kilku napastnikach, podkreślając, że tak miał zeznać adoptowany przez Stalzer 15-latek. Tymczasem on sam został wyprowadzony z domu w kajdankach. "Spiegel" podaje, że w domu burmistrz już wcześniej dochodziło do przemocy.

Służby na miejscu ataku / Alex Talash / PAP/DPA

Iris Stalzer, nowa burmistrz Herdecke (Nadrenia Północna-Westfalia) jest w stanie krytycznym po brutalnym ataku nożownika.

57-letnia polityk doznała licznych ran kłutych w okolicach brzucha i pleców. Życie Stalzer wisi na włosku - podają niemieckie media.

Dramatyczna walka o życie, szybka reakcja dzieci, syn w kajdankach

Według wstępnych ustaleń to adoptowane dzieci burmistrz - 15-letni syn i 17-letnia córka - były świadkami dramatycznych wydarzeń. Widząc ciężko ranną matkę, natychmiast wezwały pogotowie ratunkowe. Lekarze, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli walkę o życie kobiety, a na miejscu szybko pojawiła się także policja.

Funkcjonariusze wyprowadzili z budynku 15-letniego syna burmistrz. Nastolatkowi założono kajdanki oraz specjalny kombinezon do zabezpieczenia śladów. Jak zapewniają śledczy, miało to zapobiec zatarciu ewentualnych dowodów. Chłopak miał zeznać, że jego matka została zaatakowana przez kilku mężczyzn na ulicy przed domem.

Intensywne śledztwo i poszukiwania sprawców

Policja ogłosiła alarm i rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania sprawców. Wkrótce śledztwo zostanie przejęte przez specjalną komisję do spraw zabójstw. Na razie nie wiadomo, czy motywem ataku była działalność polityczna Stalzer, czy też sprawa ma zupełnie inne podłoże. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza.

Tym bardziej, że pisze "Spiegel", latem doszło do przypadku przemocy domowej w domu Stalzerów. Według informacji portalu wtedy na 57-latkę z nożem w ręku rzuciła się 17-letnia córka.

Kim jest Iris Stalzer?

Iris Stalzer to 57-letnia polityk SPD, która zaledwie tydzień temu, 28 września, została wybrana na burmistrza Herdecke - miasta położonego na wschodnich krańcach Ruhry. Jej wybór był szeroko komentowany w regionie i stanowił duże wydarzenie polityczne. Teraz jej życie znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.