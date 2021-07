Ponad tysiąc działaczy Prawa i Sprawiedliwość z całego kraju rozpoczęło w Warszawie partyjną konwencję. Najważniejsze zadanie na to spotkanie, to wybór nowego prezesa ugrupowania.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas oświadczenia dla mediów w sprawie toczącej się debaty na temat przyszłości Europy / Paweł Supernak / PAP

Kongres ma charakter zamknięty i ma potrwać cały dzień. Podczas kongresu zostanie wybrany prezes partii, Rada Polityczna, Krajowa Komisja Rewizyjna i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Wyniki wyborów mają zostać ogłoszone po zakończeniu spotkania.

Kandydat na stanowisko szefa ugrupowania jest tylko jeden i jest nim dotychczasowy prezes Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Kaczyński. Po 6 latach rządów wicepremier nie ma żadnej konkurencji, nawet zgłaszanej tylko w kuluarowych rozmowach.

PiS jednak jest w najtrudniejszej sytuacji od 2015 roku. W ostatnim czasie straciło samodzielną większość w Sejmie, często nie może liczyć na koalicjantów, a i nastroje wśród działaczy w kilku regionach nie są najlepsze.

Dlatego, poza wyborem szefa, politycy mają też przyjąć zmiany statutowe, zmieniające zasady powoływania regionalnych władz partii. Roszady nastąpią też wśród wiceprezesów, a do prezydium wejdzie premier Mateusz Morawiecki.

Delegaci dokonają też zmiany w statucie, które będą dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Zakłada ona, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii; stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r.



Kongres PiS miał się odbyć jesienią ubiegłego roku, jednak został przeniesiony z powodu pandemii Covid-19.