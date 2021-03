Platforma Obywatelska nie wyklucza sprzeciwu wobec Krajowego Planu Odbudowy, jeśli rząd nie przyzna samorządom większego wpływu na to, jak wydawane mają być unijne pieniądze – dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Nie oznacza to jednak, że opozycja będzie mogła rozdawać karty ws. wartego kilkadziesiąt miliardów euro programu. Poparcie Krajowego Planu Odbudowy deklaruje bowiem Lewica – a to daje Prawu i Sprawiedliwości sejmową większość i pozwala zlekceważyć postulaty Platformy i PSL-u.

REKLAMA