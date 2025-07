Jarosław Kaczyński ogłosił deklarację 10 postulatów PiS dotyczących m.in. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej. Prawo i Sprawiedliwość liczy, że deklarację podpisze Konfederacja.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Marcin Obara / PAP

W piątek na konferencji prasowej w Warszawie Jarosław Kaczyński wraz z rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem przedstawili dokument pt. "Deklaracja polska", który zawiera 10 postulatów PiS dot. polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej.

Zaproszenie dla Konfederacji?

Zdaniem Kaczyńskiego, należy wyjaśnić wszystkie "podziały, które siedzą w tej chwili w Polsce". Z tego powodu - mówił - PiS przestawia deklarację, która jest także "propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały".

Zapytany, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji z PiS, Kaczyński potwierdził. Gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić - dodał.

"Nie dla koalicji z premierem Tuskiem"

Według Bochenka, w dokumencie znajduje się postulat: "nie dla koalicji z premierem Donaldem Tuskiem i jego ludźmi; nie dla współpracy z putinowską Rosją; tak dla sojuszu z USA". Jak dodał, PiS sprzeciwia się "centralizacji Unii Europejskiej, wprowadzenia euro w Polsce, nielegalnej imigracji", przy czym ugrupowanie aprobuje deportację i suwerenność Polski.

Kolejny postulat, to "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy". Jak dodał, w deklaracji znajduje się także sprzeciw "włączenia ideologii w edukację". Podkreślił, że Polska ma się rozwijać w oparciu o idee i zasady wywodzące się z chrześcijaństwa.

"Mieszkanie prawem, nie towarem"

Bochenek zaznaczył, że PiS jest za polską suwerennością energetyczną, sprzeciwia się wprowadzeniu Zielonego Ładu. Podkreślił też rolę polskich surowców, przede wszystkim węgla.

Ostatnim postulatem jest: "mieszkanie prawem, nie towarem" - mówił. Polityka mieszkaniowa nakierowana na obniżenie cen, a nie na interes deweloperów - zaznaczył.