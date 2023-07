W przyszłym tygodniu posłowie znowu wrócą na ul. Wiejską w Warszawie. W polityce przyspieszenie, żeby zdążyć przed sejmowym końcem kadencji.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Andrzej Lange / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Roch Kowalski, na Wiejską zjadą nie tylko posłowie, ale i senatorowie. Ci drudzy muszą przeanalizować wszystkie ustawy, które przed weekendem przyjął Sejm, na czele z przepisami o waloryzacji 500+.

W piątek posłowie wszystkich opcji niemal jednomyślnie poparli podwyżkę do 800 złotych. Opozycja chciała, by weszła w życie od sierpnia, ale rząd postawił na swoim, czyli od nowego roku.

W nadchodzącym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość powinno przedstawić pytanie, które planuje zadać w październikowym referendum. Politycy obozu władzy przyznają jedynie, że będzie dotyczyć europejskiej polityki migracyjnej, ale nie ma pewności, czy będzie to jedyne pytanie i jedyna kwestia, która pojawi się w trakcie plebiscytu.

Ustawą, która doprecyzowuje łączenie wyborów z referendum, w najbliższych dniach także powinien się zająć Senat.

Prezydent Andrzej Duda większość tygodnia spędzi na Litwie, gdzie we wtorek rozpocznie się tegoroczny szczyt NATO. To w Wilnie zapadną decyzje dotyczące ukraińskiej drogi do członkostwa w sojuszu oraz ustalone zostaną plany wspólnej obrony na wypadek rosyjskiej agresji na którekolwiek państwo NATO.