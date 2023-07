"Węgry nie wdrożą decyzji Unii Europejskiej w sprawie migrantów i nie zaakceptują obowiązkowych kwot" – przekazał premier Węgier Viktor Orban, który spotkał się w Wiedniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem i prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem.

Viktor Orban / Shutterstock

Węgry znajdą prawny i polityczny sposób, aby zapewnić, że decyzje Brukseli nie zostaną wdrożone - stwierdził Orban na węgiersko-austriacko-serbskim spotkaniu poświęconym migracji.



Jak stwierdził polityk, "Węgry chronią nie tylko siebie przed nielegalną imigracją, ale również całą Europę".



W ubiegłym roku na granicach europejskich zatrzymano łącznie 330 tys. nielegalnych imigrantów, z czego 270 tys. na granicy węgiersko-serbskiej - powiedział Orban.



Dodał, że węgierskie podejście do migrantów jest skuteczne i polega na niewpuszczaniu do kraju osób, których wniosek o azyl nie został rozpatrzony. Możesz wjechać tylko wtedy, gdy wniosek, który złożyłeś, został pozytywnie rozpatrzony - powiedział Orban.



Szczyt w Wiedniu to kolejne spotkanie przywódców Węgier, Austrii i Serbii poświęcone nielegalnej imigracji. Współpraca w tym formacie została zapoczątkowana jeszcze w poprzednim roku.