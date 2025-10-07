Znam go jako działacza Polski 2050 od lat, natomiast nie słyszałem o jego działalności dobroczynnej - tak Szymon Hołownia skomentował informację, że o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ubiega się m.in. Roman Mazur - dawniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni.

Obóz dla uchodźców w Kongo / JOSPIN MWISHA/AFP/East News / East News

Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że jest kandydatem na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Z kolei we wtorek o tym, że również ubiega się o tę funkcję, poinformował Roman Mazur - działacz humanitarny, dyrektor programu Floor4Africa, a dawniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni.

Hołownia, pytany na wtorkowej konferencji prasowej o deklarację Mazura odnośnie ubiegania się o to stanowisko, odparł, że cieszy się, iż publicznie powiedział o tym, że jest otwarty nabór i sam kandyduje, bo - jak ocenił - "uruchomiło to takie zainteresowanie UNHCR i problemem uchodźców". Cieszę się, że kandydatów jest sporo - dodał.



Odnosząc się do kandydatury Mazura, Hołownia stwierdził, że zna go jako działacza Polski 2050 od lat, natomiast - jak dodał - "nie słyszał o jego działalności dobroczynnej". Nie słyszałem o tym do tej pory, a znamy się parę lat; widziałem, że realizuje jakieś projekty w Afryce. Ja też, jak wiecie, zajmowałem się tym przez 10 czy 11 lat, więc kompetencje w tym zakresie posiadam - powiedział.



Marszałek Sejmu odniósł się też do swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku, podczas której m.in. spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Hołownia zaznaczył, że w rozmowie nie pojawił się wątek jego aplikacji na UNHCR. Zaszczytem dla mnie będzie przejść kolejny etap, czyli być w tej grupie, która zostanie zaproszona na wywiady przed komisją - powiedział.

Kim jest Roman Mazur?

W 2024 r. Mazur startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Trzeciej Drogi. Obecnie pełni funkcję dyrektora programu rozwoju lokalnego i interwencji kryzysowej Floor4Africa, który działa w czterech krajach Afryki Subsaharyjskiej: Kenii, Nigerii, Ghanie i Sierra Leone. Jest też, jak sam poinformował, zewnętrznym ekspertem UE w Agencji ds. Azylu (AUEA) oraz prezesem Stowarzyszenia Międzynarodowej Polityki Edukacyjnej, które działa od 2016 r.

"OŚWIADCZAM, że jeśli wygram ten konkurs - dzięki moim kompetencjom, cała ta kasa będzie szła prosto do polskiego NGO smpe (Stowarzyszenie Międzynarodowej Polityki Edukacyjne - przyp. red.), który jest realizatorem rozwoju programu #Floor4Africa. Wiem dobrze, że bez tak KONKRETNEJ roboty, jaką robimy w Afryce, będzie tylko gorzej i to w Europie" - napisał kilka dni temu Mazur na platformie X.