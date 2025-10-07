Znam go jako działacza Polski 2050 od lat, natomiast nie słyszałem o jego działalności dobroczynnej - tak Szymon Hołownia skomentował informację, że o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ubiega się m.in. Roman Mazur - dawniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni.

Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że jest kandydatem na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Z kolei we wtorek o tym, że również ubiega się o tę funkcję, poinformował Roman Mazur - działacz humanitarny, dyrektor programu Floor4Africa, a dawniej polityk związany z ugrupowaniem Hołowni.

Hołownia, pytany na wtorkowej konferencji prasowej o deklarację Mazura odnośnie ubiegania się o to stanowisko, odparł, że cieszy się, iż publicznie powiedział o tym, że jest otwarty nabór i sam kandyduje, bo - jak ocenił - "uruchomiło to takie zainteresowanie UNHCR i problemem uchodźców". Cieszę się, że kandydatów jest sporo - dodał.

Odnosząc się do kandydatury Mazura, Hołownia stwierdził, że zna go jako działacza Polski 2050 od lat, natomiast - jak dodał - "nie słyszał o jego działalności dobroczynnej". Nie słyszałem o tym do tej pory, a znamy się parę lat; widziałem, że realizuje jakieś projekty w Afryce. Ja też, jak wiecie, zajmowałem się tym przez 10 czy 11 lat, więc kompetencje w tym zakresie posiadam - powiedział.

Marszałek Sejmu odniósł się też do swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku, podczas której m.in. spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Hołownia zaznaczył, że w rozmowie nie pojawił się wątek jego aplikacji na UNHCR. Zaszczytem dla mnie będzie przejść kolejny etap, czyli być w tej grupie, która zostanie zaproszona na wywiady przed komisją - powiedział.

Kim jest Roman Mazur?

W 2024 r. Mazur startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Trzeciej Drogi. Obecnie pełni funkcję dyrektora programu rozwoju lokalnego i interwencji kryzysowej Floor4Africa, który działa w czterech krajach Afryki Subsaharyjskiej: Kenii, Nigerii, Ghanie i Sierra Leone. Jest też, jak sam poinformował, zewnętrznym ekspertem UE w Agencji ds. Azylu (AUEA) oraz prezesem Stowarzyszenia Międzynarodowej Polityki Edukacyjnej, które działa od 2016 r. 

"OŚWIADCZAM, że jeśli wygram ten konkurs - dzięki moim kompetencjom, cała ta kasa będzie szła prosto do polskiego NGO smpe (Stowarzyszenie Międzynarodowej Polityki Edukacyjne - przyp. red.), który jest realizatorem rozwoju programu #Floor4Africa. Wiem dobrze, że bez tak KONKRETNEJ roboty, jaką robimy w Afryce, będzie tylko gorzej i to w Europie" - napisał kilka dni temu Mazur na platformie X. 

"Prośba moja o podkreślanie, że polityka migracyjna może być efektywniejsza. Po pierwsze nie mamy jeszcze narzędzi powrotnych (koszty deportacji będą tylko rosły), a trzeba jak najwięcej migrantów ekonomicznych przyciągać do pracy u siebie (w zgodnie z TSUE) FYI" - napisał dziś Mazur. 

Kto jeszcze ubiega się o Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjedcznonych ds. Uchodźców?

O stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - poza Hołownią i Mazurem - ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ Ahmet Yildiz, mer Paryża Anne Hidalgo, belgijska polityk Nicole de Moor, wysłanniczka ONZ do Birmy Suzanne Burgener czy związany z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec Niels Annen.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców?

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który, po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów, nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.