Bartłomiej Ciążyński (Lewica) podał się do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości po informacji, że podczas prywatnych wakacji korzystał ze służbowego samochodu i tankował go płacąc służbową kartą. "Ten błąd wymaga odpowiedzialności i konsekwencji" - oświadczył Ciążyński.

Bartłomiej Ciążyński / Wojciech Olkuśnik / East News

O złożeniu dymisji Ciążyński poinformował na wspólnej konferencji prasowej z liderem Lewicy, wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Wcześniej portal wp.pl podał, że Ciążyński pojechał na prywatne wakacje do Słowenii służbową limuzyną i "dwukrotnie zatankował pojazd, płacąc służbową kartą". Jak dodano, auto i karta należą do Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) wchodzącego w skład ogólnopolskiej Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie Ciążyński pracował przed objęciem funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić - powiedział Ciążyński. Dodał, że środki, które wydał na tankowanie "zwrócił na konto" i przeprosił "za zaistniałą sytuację".

Ten błąd wymaga odpowiedzialności i konsekwencji, w związku z tym w dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości - oświadczył Ciążyński.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który napisał na platformie X, że "błędy się zdarzają, ale trzeba za nie płacić" i że "dotyczy to w szczególności łudzi władzy". Dodał, że "wiceminister z całą pewnością wie, co powinien zrobić".