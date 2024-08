Na 22,5 roku więzienia skazany został 38-letni kierowca ciężarówki, który w styczniu 2023 r. doprowadził do tragicznego w skutkach karambolu w amerykańskim stanie Arizona. W wypadku zginęło 5 osób. Sprawca przekroczył dozwoloną prędkość i oglądał filmy na TikToku, prowadząc ciężarówkę.

Zdjęcie z miejsca wypadku / ARIZONA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY /

Do tragedii doszło 12 stycznia 2023 r. na międzystanowej autostradzie nr 10 w Chandler w Arizonie. Od początku podejrzewano, że powodem wypadku, w którym zginęło 5 osób, była nieuwaga kierowcy ciężarówki.

Danny G. Tiner siedział za kierownicą ciężarówki przewożącej śmieci. Jak ustalono, jechał z prędkością niemal 110 km/h - to o ponad 20 km/h więcej niż wynosiła dopuszczalna prędkość w miejscu wypadku. Co więcej, w czasie jazdy korzystał z TikToka na swoim telefonie. W ten sposób doprowadził do karambolu 6 aut i pożaru.

Cytowane przez BBC biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Maricopa przekazało, że Tiner obejrzał w czasie jazdy co najmniej 4 filmy na TikToku.

"Tej tragedii można było uniknąć. Nie ryzykuj życia - odłóż telefon i poświęć prowadzeniu auta całą swoją uwagę" - czytamy w komunikacie opublikowanym po wyroku przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego Arizony.

Jak podkreślono, to pierwszy przypadek w historii tego stanu, gdy kierowca został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w wyniku korzystania z mediów społecznościowych.