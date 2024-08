Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach przenosi się do nowej siedziby na Wzgórzu Zamkowym. Pierwszą premierę zaplanowano na 31 sierpnia. Miłośnicy teatru zobaczą spektakl "Celestyna" wyreżyserowany przez Piotra Bogusława Jędrzejczaka.

Wzgórze Zamkowe w Kielcach (Zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Polak / PAP

Za dwa tygodnie oficjalne otwarcie nowej siedziby kieleckiego Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" na Wzgórzu Zamkowym.



Kończymy długi proces inwestycyjny, ale jego zakończenie to jednocześnie bardzo ważny początek, początek nowej drogi artystycznej Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" z nowymi możliwościami i z nową energią. Tym obiektem domykamy również pewną koncepcję rewitalizacji Wzgórza Zamkowego. To kolejny element przestrzeni, z której możemy być dumni i którą możemy śmiało prezentować jako wizytówkę naszego miasta - powiedziała prezydentka Kielc Agata Wojda.

Scena dla młodego widza w Kielcach powstała na bazie pochodzących z XVIII wieku budynków na Wzgórzu Zamkowym: dawnej kuźni i dworu starościńskiego. Nowa siedziba ma blisko 2 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Przygotowano dwie sceny: dużą z miejscami dla około 150 osób oraz małą na 80 widzów.



W odnowionych budynkach powstały foyer, zaplecze sanitarne, szatnie oraz biuro organizacji widowni. Znalazły się tam również pracownia plastyczna wraz ze stolarnią, a także część garderób dla aktorów. Na parterze powstała m.in. sala konferencyjna, w której odsłonięto część starej ściany i zachowano zabytkowy strop ze sklepieniem kolebkowym. W nowej siedzibie "Kubusia" jest również miejsce na trzy pokoje gościnne, które usytuowano na poddaszu budynku administracyjnego.





Dyrektor Teatru "Kubuś" Piotr Bogusław Jędrzejczak zapowiedział, że jego celem jest zmiana postrzegania teatru - z miejsca kojarzonego tylko z przedstawieniami dla dzieci na pełnoprawny teatr. Dlatego pierwsza premiera w nowej siedzibie skierowana jest do dorosłych widzów.



W Kielcach będziemy grać głównie dla dziecięcej widowni, ale chcemy też zlikwidować myślenie, że na sztukę dla dorosłych idzie się do "Żeromskiego", a dla dzieci do "Kubusia" - powiedział dyrektor teatru.



Pierwszym spektaklem, który widzowie zobaczą w nowej siedzibie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, będzie "Celestyna" Fernanda de Rojasa w reżyserii Piotra Bogusława Jędrzejczaka. W sobotę 31 sierpnia spektakl poprzedzi uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom teatru. Po jej zakończeniu zaproszeni goście będą mogli zwiedzić teatr.



Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach rozpoczął działalność w 1955 roku, na początku jako stowarzyszenie. Jego założycielem był Stefan Karski, który nadał też teatrowi nazwę nawiązującą do jedynego wozu pancernego w Powstaniu Warszawskim. Dotychczas teatr mieścił się w kamienicy przy ulicy Dużej 9 w Kielcach.



Remont dawnej kuźni i dworu starościńskiego, gdzie przeniósł się "Kubuś", był jednym z ostatnich projektów związanych z rewitalizacją Wzgórza Zamkowego, które w ostatniej dekadzie stało się istotnym miejscem na mapie miasta o charakterze kulturalno-edukacyjnym.